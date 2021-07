Solar Energy promueve en Ciudad Guayana uso de la energía solar ante la crisis eléctrica

Irreversiblemente, el mundo apunta hacia el uso de la energía renovable. Venezuela no escapa a ello, y la crisis eléctrica que golpea a la mayoría de los estados del país obliga a repensar, precisamente, en las alternativas energéticas.

Aunque existen proyectos y propuestas de sistemas híbridos que combina energía eléctrica con la energía solar, la energía eólica y diésel, Ciudad Guayana cuenta ahora con la primera tienda que ofrece dispositivos de almacenamiento energético con recarga de energía solar.

Se trata de Solar Energy, tienda que abrió sus puertas este 15 de julio en el Centro Comercial Naraya, en Puerto Ordaz.

José Mago, presidente de la junta directiva de Servolab (Servicios de Laboratorio Industrial, C.A.) y vicepresidente de Solar Energy, destacó que la iniciativa empresarial es una alternativa para los inesperados cortes eléctricos, daños a los equipos electrodomésticos, así como la imposibilidad de atender oportunamente la demanda eléctrica en Venezuela.

“La energía que estos dispositivos producen es una energía pura. No hay picos ni subidas de voltaje. Obteniendo estos dispositivos, nunca más se me va a dañar un instrumento porque subió o bajó la energía eléctrica. Si se trata de una persona en un fundo o hacienda, en un lugar remoto donde no hay manera de pegarse al circuito eléctrico, tiene energía para llevar. Es como que llevaras un paquete energético a donde quieras que vayas. Y si adicionas uno de los paneles solares, esa energía que se te va a consumir en el tiempo, la puedes recargar cada vez que la necesites”, destacó.

Este tipo de energía, así como la eólica, se empieza a implementar cada vez más en todo el planeta como una forma de compensar la creciente demanda energética, sin necesidad de generar hidroelectricidad o termoelectricidad.

“La tecnología nace de los teléfonos celulares que usan baterías de ferrofosfato de litio, y eso permite que estas baterías únicas en Solar Energy y únicas en esta tecnología tengan miles de ciclos de cargas y descargas. Por eso es que en nuestros celulares las baterías duran varios años. En el caso de estos instrumentos, las baterías pueden tener incluso 20 años de duración, y es evidente que eso hace muy atractivo el uso”, explica Mago.

Entre los equipos que ofrece está el River, de aproximadamente 300 vatios. Sin embargo, los dispositivos con uso de energía solar pueden llegar a ser de hasta 10 millones de vatios, lo que también lo hace un atractivo para las aplicaciones de nivel industrial. Incluso, en Venezuela es una alternativa factible para los hospitales.

La apuesta en Venezuela

Mago destacó que esta es la primera tienda dedicada al concepto de la energía renovable en Ciudad Guayana, aunque existen otras empresas que a nivel de oficina ofrecen proyectos.

“Existimos muchísimos empresarios que todavía manifestamos esa confianza, creemos en las potencialidades de Venezuela. Además, la situación actual de necesidad energética va a llevar a todos los países del mundo a pensar en energía solar, eólica y térmica como soluciones limpias, renovables y disponibles, y Venezuela no puede quedar fuera de eso”, afirmó.

“Existen personas que ya tienen motocicletas y vehículos eléctricos. Muchos de esos equipos fueron construidos con baterías antiguas de gel ácido. Con las baterías de ferrofosfato de litio podemos hacer que esas motocicletas que deben cambiar sus baterías cada año o cada seis meses, puedan pasar muchos años de operación con el resto de la parte mecánica y su batería durando mucho tiempo. En una industria, la energía solar y el ferrofosfato de litio vinieron para quedarse”, agregó.

Las baterías de litio se han consolidado en los últimos años como un elemento indispensable para los aparatos electrónicos de uso común. Los smartphones, los ordenadores portátiles, las motocicletas eléctricas o los patinetes para el uso urbano son solo algunos de los aparatos de nuestro día a día que funcionan gracias a una batería de litio.

La alta eficiencia y la durabilidad son factores que explican el éxito de este tipo de baterías, que además ofrecen capacidades cada vez más altas y han logrado rebajar sus precios hasta hacerlos muy económicos.

Los costos dependen de su capacidad de potencia. Para Mago, los más pequeños pueden ser adquiridos por público de recursos medios, pero también en equipos.

“Una de las cosas que se está haciendo es que se reúnen equipos de una urbanización, de una cuadra, y pueden entre todos hacer el esfuerzo de adquirir esta tecnología que beneficia a muchos, así como se hace con un trasformador”, señala.

La meta de Solar Energy es poder masificar este concepto de energía renovable, mediante la energía solar, en todo el país.