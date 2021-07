Pacientes con problemas visuales en Caroní exigen reapertura de quirófanos de Misión Milagro

@mlclisanchez

Pacientes con enfermedades visuales solicitan la pronta reapertura del quirófano de Misión Milagro en el municipio Caroní, un servicio oftalmológico gratuito ubicado en el Hospital de Trauma y Soporte Vital en la sede del 911 de Ciudad Guayana, que lleva más de dos años sin servicio de cirugía ocular.

En un principio las operaciones de cataratas y demás afecciones no se estaban haciendo desde que el hampa se llevó los aires acondicionados del recinto. Luego, en febrero de este año, fueron instalados nuevos aires acondicionados, pero las operaciones continúan paralizadas.

Para el momento de la entrevista con Correo del Caroní, uno de los médicos de la Misión Médica Cubana de este servicio reportó que en las instalaciones estaban todos los equipos listos para reiniciar las operaciones. Sin embargo, encargados de la institución alegan que esto no será posible por falta de médicos especialistas y unos lentes intraoculares.

A la fecha solo se atienden emergencias, ecos y limpieza visual con láser. Tampoco se pasa consulta. Es todo lo que queda del proyecto bandera del chavismo en alianza con Cuba.

Lista de espera sin fin

La lista de pacientes que esperan ser operados supera las 100 personas. Una operación visual –dependiendo de la afección– supera los tres mil dólares en el sector privado. Un monto que la mayoría de los pacientes no puede costear.

Mientras tanto deben adaptarse a una nueva cotidianidad en la que pierden la vista progresivamente.

Arístides Marcano, de 64 años de edad, asegura que lleva al menos seis años esperando ser operado de cataratas en Misión Milagro. Perdió la vista en el ojo derecho, y casi no distingue las formas en el ojo izquierdo. Por mucho tiempo Marcano fue chofer de autobús de rutas interurbanas privadas, hasta que tuvieron que incapacitarlo por cataratas. Desde ese momento, y cuando la vista del ojo izquierdo se lo permite, trabaja como zapatero frente a su casa.

“Lo duro es que he comprendido que ya no puedo salir solo a la calle… no comprendo por qué el gobernador no da la orden para que eso empiece a funcionar… ni porque están en campaña política pues…”, expresó.

“Ya uno se acostumbra. Cuando la persona va quedando así (ciega), me he dado cuenta de que desarrolla otro sentido”, agregó.

“Esto está en decadencia, es un pote de humo. Solo está la estructura, pero nada sirve, los equipos se están dañando. Misión Milagro en sí nunca ha arrancado mientras que mucha gente está esperando operarse, al final no sabemos por qué no ha arrancado en sí”, manifestó una enfermera que solicitó mantener su nombre en reserva.

La enfermera señaló que, con frecuencia, las razones por las que el quirófano no termina de iniciar operaciones varían. “Dicen que falta personal, luego que el quirófano no está activo porque falta un equipo… total que eso es un dime que yo te diré, pero nadie sabe. Son herméticos”, agregó.

Prometen una jornada pronto

La madre de Ofelia Velásquez tiene 79 años de edad y padece de cataratas internas. Está esperando ser operada desde 2019, mismo año en el que Nicolás Maduro anunció que relanzaría el programa social.

La mujer ya perdió la vista en su ojo izquierdo, y parcialmente en su ojo derecho. “Ella se dedicaba a la costura, y ahora, ¿cómo uno hace? Pedimos que el quirófano sea reactivado pronto, no tenemos cómo costear una operación privada”, dijo Velásquez.

En entrevista con Correo del Caroní, la autoridad única en Salud del estado Bolívar, Franklin Franchi, informó que esta semana se hará una jornada de operaciones visuales en Ciudad Bolívar, asegura que lo único que falta para iniciar es el especialista oftalmólogo que estaba fuera de la zona.

“Esta jornada se va a hacer porque con el tema de la pandemia se acumuló mucha deuda quirúrgica oftalmológica, entonces lo que queremos es salir del mayor número de pacientes posible que están esperando para entonces darle respuesta a ellos”, declaró.

“En Caroní quiero hacer la misma jornada para operaciones de cataratas, presbicia y estrabismo con los mismos médicos que lo harán en Ciudad Bolívar”, agregó. En Caroní esta jornada no tiene fecha de arranque.

No precisó si el servicio de cirugía ocular estará disponible pronto y permanentemente, independiente de las jornadas esporádicas de salud.

Misión Milagro es un programa social chavista que nació de un convenio entre Cuba y Venezuela en 2005. El programa tiene alcance en más de 30 países de Latinoamérica y el Caribe. En teoría ofrece intervenciones quirúrgicas oftalmológicas gratuitas.

En julio de 2020, Nicolás Maduro anunció que más de 3 millones de personas en Venezuela se operaron en Misión Milagro en los últimos 16 años del programa social chavista. Durante 2020, el Ejecutivo nacional prometió 150 mil intervenciones quirúrgicas en todo el país.

En el municipio esto no sucedió ni en 2020, ni en años anteriores. “No entendemos por qué no está activo. Y si no lo activan antes de las elecciones… es que no va a arrancar ya…”, expresó la enfermera de Misión Milagro Caroní.