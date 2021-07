ONG Acción por Venezuela crea el Observatorio Venezolano de la Mujer Rural

La ONG Acción por Venezuela, creada en 2016 con el objetivo de reducir la desnutrición, promover la educación y contribuir con el acceso a la salud en personas que viven en extrema pobreza en Venezuela, lanzó un nuevo programa llamado Observatorio Venezolano de la Mujer Rural con el objetivo de monitorear, documentar y difundir información sobre la mujer rural venezolana.

Marisela Castillo, directora de Acción por Venezuela, explicó que “se trata de un nuevo programa con el cual desde julio hasta noviembre estaremos recolectando información a través de un plan piloto compuesto por 400 encuestas a mujeres que viven en diferentes comunidades rurales del país para generar información socioeconómica y de pobreza menstrual”.

A través del Observatorio Venezolano de la Mujer Rural, Acción por Venezuela ofrecerá a las organizaciones civiles, tanques de pensamiento y tomadores de decisiones un diagnóstico sobre las mujeres venezolanas rurales sobre acceso a servicios básicos, salud y derechos reproductivos, higiene menstrual, trabajo remunerado y no remunerado, y bancarización y de esta manera visibilizar los problemas que actualmente afronta esta población.

“Actualmente es muy poca la información que tenemos sobre las zonas rurales de Venezuela, y menos aún qué significa ser mujer en estas comunidades. Nuestro país está viviendo una emergencia humanitaria compleja y por lo tanto esto tiene repercusiones diferentes en la población. Las mujeres son las que están en la casa con la responsabilidad del cuidado de los niños, los enfermos y los ancianos; no trabajan o si trabajan lo hacen por sueldos muchos más bajos. En general, y en el caso de las mujeres rurales, tienen menos acceso a transporte por lo cual se quedan aisladas y alejadas de los puestos de trabajo, no tienen acceso a servicios básicos, y en la mayoría de los casos no son dueñas de sus casas o terrenos donde viven».

A juicio de Castillo, la emergencia humanitaria compleja ha ampliado las brechas de género en Venezuela y ha colocado a las mujeres, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad. «Ante esta situación desde Acción por Venezuela queremos promover la investigación, análisis y divulgación de información sobre las condiciones de vida de la mujer rural en Venezuela de manera de identificar los elementos que inciden en el desarrollo de una vida digna con respeto a los derechos humanos”, concluyó.