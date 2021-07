MUV: 14 trabajadores del sector sanitario han muerto por coronavirus en 11 días

Caracas.– Médicos Unidos de Venezuela (MUV) reportó este lunes la muerte por COVID-19 de 14 personas vinculadas al personal sanitario, entre el 7 y el 18 de julio, con lo cual la cifra aumenta a un total de 706 decesos en este sector desde que empezó la pandemia del nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes ofrecidos por la organización.

Reporte #18Jul Se recibe información de 14 nuevos fallecimientos de personal de salud con criterios para Covid-19, para llegar a 706 fallecidos. Mientras voceros oficiales anuncian 3377 totales Aumenta incertidumbre del personal si se levanta el 7×7 sin EPP ni vacunas completas. pic.twitter.com/a9IkTPren1 — Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) July 19, 2021

Entre los 14 fallecidos se cuentan ocho médicos cirujanos, tres enfermeros, un médico comunitario y una especialista en bioanálisis.

Tomando en cuenta los datos oficiales, los decesos del personal sanitario representan poco más de 20% de la cifra total de fallecidos. No obstante, para la organización, el reporte oficial dado por la administración de Nicolás Maduro no refleja la totalidad de las muertes por COVID-19 en el país, que se ubicó en 3.377 hasta la noche del 18 de julio.

La entidad más afectada por muertes del personal sanitario corresponde al estado Zulia, que hasta ahora registra 145 fallecidos en este sector. Más atrás se encuentran Distrito Capital, con 95; Carabobo, con 61; Bolívar, con 51, y Anzoátegui, con 32. Del mismo modo, hay una mayor incidencia de muertes entre médicos cirujanos y enfermeros.

La vacunación del personal de salud comenzó a mediados del mes de febrero con la llegada de un primer lote de 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V, de las cuales no se sabe con exactitud cuántas fueron destinadas al gremio, que se calcula que está integrado por al menos 400.000 personas.

A comienzos de marzo, Maduro aseguró que 70% del personal de salud había sido inmunizado con la primera dosis de la vacuna. No obstante, dirigentes sindicales del gremio no respaldan esa cifra y hasta ahora no hay novedades de cuándo podrían recibir la segunda dosis.

La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que Venezuela ha pagado por completo la cantidad necesaria para recibir vacunas del mecanismo Covax. Sin embargo, no ofrecieron detalles de cuántas dosis podrían ofrecer ni cuándo llegarían al país.

Por otro lado, Ciro Ugarte, jefe de emergencias de la organización, detalló que por ahora solo hay disponibilidad de los compuestos chinos Sinovac y Sinopharm.

La Academia Nacional de Medicina, así como otras organizaciones ligadas al sector, han advertido en reiteradas ocasiones de la importancia de vacunar a todo el personal médico haciendo énfasis en aquellos que se encuentran en la primera línea de atención contra la COVID-19.

La organización Monitor Salud respaldó este lunes las cifras ofrecidas por MUV y aseguró que ya son más de 700 fallecidos pertenecientes al personal sanitario.

Asimismo, la administración de Maduro informó ayer sobre la detección de 1.063 nuevos contagios y la muerte de 15 personas por coronavirus. Sin embargo, la vocería no ofreció detalles sobre si estaban vinculados o no al personal sanitario.