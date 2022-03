Guayana entre las regiones con mayor incidencia de tuberculosis en el país

La tuberculosis (TB) es una de las principales causas de mortalidad en el mundo según la OPS. Esta enfermedad infecciosa afecta principalmente a los pulmones y es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad que tiene cura a través de la administración de antibióticos durante, como mínimo, 6 meses. ¿Cómo se transmite? Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. Para que la infección ocurra es necesario que se produzca una exposición prolongada a una persona infectada que no esté bajo tratamiento. ¿Es prevenible con vacunas? La protección inducida por la vacunación mengua con el tiempo y es probable que desaparezca transcurridos entre 10 y 20 años. La vacunación con el BCG no evita la reactivación de la tuberculosis latente, la principal fuente de propagación de bacilos en la comunidad. Pero sí previene las formas graves de la enfermedad, especialmente en los niños menores de cinco años. La vacuna está contraindicada en lactantes y niños con VIH sintomático. ¿Quién desarrolla síntomas y quién no? La infección por M. tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. Se calcula que una cuarta parte de la población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis, lo que significa que dichas personas están infectadas por el bacilo, pero (aún) no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, las que viven con el VIH o padecen desnutrición o diabetes, así como los consumidores de tabaco, corren un riesgo mucho mayor de desarrollar la enfermedad. Síntomas principales: Tos Esputo (a veces con sangre) Debilidad Pérdida de peso Fiebre Sudoración nocturna