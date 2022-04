Entre escasez de insumos, falta de equipos y poco personal reinauguran sala de emergencia del Hospital Uyapar

@mlclisanchez

La Gobernación del estado Bolívar reinauguró la emergencia de adultos del Hospital Uyapar la mañana de este viernes durante la visita de la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, a Ciudad Guayana.

A la reinauguración acudió -además de Gutiérrez-, el gobernador de Bolívar Ángel Marcano y la autoridad única en Salud y presidente del Instituto de Salud Pública (ISP), Dr. Manuel Maurera.

Lo primero que se nos dijo fue que no habláramos con la ministra. No importa la actividad que sea, a nosotras no nos toman en cuenta en lo más mínimo. No tenemos suficiente personal para la atención, ni antibióticos, ni analgésicos en el servicio de emergencia”

La sala emergencia del Hospital Uyapar se destinó durante dos años a la atención de pacientes con COVID-19 que ya fueron reubicados en otra área del centro asistencial para retomar los espacios de la emergencia.

En el espacio se habilitaron 25 camas para las áreas de Cirugía, Medicina Interna y Traumatología. También se amueblaron dos salas de observación y una destinada a la nebulización, aplicación de hemo concentrados y tratamientos ambulatorios.

Sin antibióticos ni analgésicos en el servicio de emergencia

Dentro de las instalaciones recién amuebladas y pintadas, la escasez de insumos básicos y de personal capacitado se mantiene.

Personal de enfermería denunció que se les prohibió hablar con la ministra para discutir las deficiencias y necesidades urgentes en las unidades de atención del hospital.

La licenciada señaló que solamente en el turno de la mañana hay cinco enfermeras cuando debería haber nueve por turno. En la tarde y en la noche hay tan poco personal que no está fijo.

Maurera y Marcano dieron un recorrido breve con la ministra. Pasaron por las áreas que están en remodelación -y fuera de servicio desde hace más de dos años-: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (Uciped), Hospitalización Pediátrica, quirófanos y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Pero las otras áreas críticas, casi inoperativas o que trabajan a media máquina, como la Morgue, el laboratorio, Banco de Sangre, Psiquiatría, Emergencia Pediátrica y Odontología, quedaron fuera del recorrido, y de la mirada de las autoridades.

Varios pacientes intentaron abordar a las autoridades sanitarias para pedir apoyo con insumos o exámenes de laboratorio.

“Lo que queremos es apoyo, ¿cómo va a ser posible que no haya nada en quirófano? Para operar a mi papá necesito 190 dólares porque me pidieron hasta el bombillo de la lámpara del quirófano”, expresó Norelys Martínez, quien esperaba poder abordar al gobernador o a la ministra para pedirles apoyo con los insumos que su padre, Luis Martínez de 68 años, quien requiere para ser operado de la próstata. “Orina con sangre, tiene dolor, ya no hallamos qué hacer”, lamentó mientras sujetaba la lista que le pidieron, con más de 10 insumos.

Como ese testimonio, muchos.

Durante su gestión, Ángel Marcano ha reabierto algunos servicios de los principales hospitales de Ciudad Guayana. Personal de enfermería cuestiona que, aunque es positivo el reacondicionamiento estructural de los servicios, estos permanecen sin insumos y sin suficiente personal capacitado para atender a los pacientes. Es decir, sin resolver los problemas de fondo que competen a distintos departamentos del Ministerio de Salud.

De todos los servicios vitales clausurados, o paralizados por falta de recursos como reactivos, medicamentos, cavas, flujómetros, compresores, aires acondicionados, ¿cuáles serán priorizados por Minsalud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o la Gobernación?, ¿Garantizarán que, más allá de la infraestructura remodelada, los insumos no falten?, ¿Minsalud discutirá el contrato colectivo de personal de salud y fijará los salarios por encima de los 300 dólares para detener la migración de personal capacitado?, ¿Se invertirá en tratamiento de alto costo que hace tiempo no llega a las farmacias del IVSS? Estas y otras preguntas quedaron sin respuesta porque durante la visita de la ministra no hubo espacio para la intervención de la prensa.

“Vinimos a ganar las elecciones de Nicolás Maduro”

Durante la instalación del estado mayor de salud en Mundo de Sonrisas, la ministra admitió la falta de suministros y los daños de infraestructura de la red pública de salud, pero fuera de admitir la responsabilidad del sistema de salud fragmentado, atribuyó las fallas a la guerra económica imperialista.

“Sabemos que hay problemas de insumos, de infraestructura, de servicios básicos, de equipos médicos que ya pasaron su vida útil, y equipamiento médico y de diagnóstico que también hay que sustituir… la guerra económica y la pandemia nos han hecho priorizar el tema Covid”, justificó.

Al final de su discurso, dejó entrever la motivación del despliegue para reacondicionamiento de áreas: “Aquí no vinimos a inventar el agua tibia, vinimos a ganar las elecciones del presidente Nicolás Maduro”, dijo.