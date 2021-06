Desinformación enturbia proceso de vacunación de adultos mayores contra la COVID-19 en Caroní

@mlclisanchez

Este miércoles, y sin convocatoria previa del Ministerio de la Salud, una cantidad considerable de adultos mayores se concentraron en los centros de vacunación habilitados, Mundo Sonrisas y Hospital Dr. Raúl Leoni en Ciudad Guayana, estado Bolívar, con la esperanza de vacunarse contra la COVID-19.

A muchos, después de más de dos horas de espera, se les comunicó que no se les atendería hasta que no apareciesen en listado o hasta que no fuesen notificados vía mensaje de texto, que son hasta ahora los mecanismos oficiales para acceder a la vacunación. Lo que provocó malestar general en la población y quejas vía redes sociales.



Todavía no queda claro qué pueden hacer las personas de la tercera edad que no cuenten con teléfono celular o algún otro medio para registrarse en las plataformas del Ministerio de Salud para acceder a la vacunación. Por lo que también se discute que los canales oficiales de registro son discriminatorios.

La razón por la que tantas personas acudieron y quedaron sin ser atendidas este miércoles fue porque desde el fin de semana se difundió un comunicado que señalaba que las mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años que no aparecieron en el último listado difundido por el Instituto de Salud Pública (ISP), ni fueron convocados vía mensaje de texto, podrían acudir a los centros de salud autorizados para vacunarse hasta este viernes 4 de junio.

Aunque en un principio la información parecía ser falsa, por ser contraria a la logística oficial de vacunación establecida desde hace dos semanas, el pasado sábado y martes sí hubo personas de la tercera edad que pudieron vacunarse en el Hospital Dr. Raúl Leoni sin convocatoria previa y sin aparecer en el listado o haberse registrado en la plataforma Patria, o de Minsalud.

Es decir, las autoridades dieron pie a la desinformación al permitir que, en el transcurso de esta semana, algunos adultos mayores se vacunaran bajo estas condiciones. Lo que generó confusión en la población y causó que los adultos mayores acudieran a los centros de salud aún sacrificando el contado efectivo para pasaje, muchos con más de una comorbilidad, sin garantías de ser atendidos.

“Como el régimen se ha caracterizado siempre por su desinformación y por echar para atrás cosas que apenas un día antes habían dicho, pues la gente no halla qué hacer”, manifestó bajo anonimato una persona de la tercera edad que aún no se ha vacunado.

“Ellos hicieron el orden y el desorden”

El martes en la tarde, a Carmen Rivera de 62 años le avisaron que corriera a vacunarse porque en Guaiparo estaban vacunando sin más requisito que cumplir con la edad establecida, y portar la cédula de identidad.

La mujer salió de su casa este miércoles a las 6:00 am, y al llegar al centro de salud se encontró a un grupo de más de 100 personas esperando ser vacunadas.

En la fila donde Carmen estaba había personas en la misma situación: no aparecían en el listado, ni se les notificó por texto que podían acudir al sitio. A eso de las 8:00 am entraron las primeras 60 personas, sin distancia mínima de resguardo.

Carmen seguía esperando en la fila su turno cuando luego de las 10:00 am salió un policía, una enfermera y una doctora a notificar que, de ahora en más, atenderían a las personas por listado. “A esa hora fue que decidieron comenzar a trabajar por listado, con lo que estoy de acuerdo porque eso permite llevar un orden, pero, ¿por qué días atrás vacunaron sin listado? No entendí”, dijo.

Junto a ella quedaron unas 70 personas (todas mayores de 60 años), la mitad de ellas no habían sido convocadas previamente. “A última hora, no sé si por desesperación, o el trabajo forzado que tenían. Ellos hicieron el orden y el desorden, no entiendo esa parte”, resaltó.

“Eso era triste y bastante desesperante porque hay personas más golpeadas. Muchos viejitos hicieron ese esfuerzo de ir, y los devolvieron, los hicieron esperar un rato, para nada. No sé por qué hicieron eso”, agregó. Esperaron, – unos de pie, otros en andadera y otros en silla de ruedas, en la puerta del hospital.

Vacuna sin requisitos previos

Tras el llamado de una amiga, Yaritza de López de 61 años acudió a Guaiparo junto a su esposo y hermana, también mayores de 60 años para vacunarse este martes. Ninguno de los tres recibió mensajes ni verificó que estaba en el listado del Ministerio de Salud, y al llegar al sitio tampoco se les preguntó.

Al sitio entraban de 50 en 50 personas, sin acompañantes. Luego de ser inmunizados se les entregó una tarjeta con sus datos y la fecha en la que deben acudir nuevamente para la segunda dosis. A mediodía, los tres ya estaban de regreso a sus hogares.

“Hubo buena organización, nos explicaron la importancia de ponernos la segunda dosis. Varios amigos lograron vacunar a sus padres de la misma forma ayer, sin aparecer en ningún listado. Pero parece que hoy (miércoles) la cosa no funcionó”, dijo.

Eliana Estuardo, de 82 años, y su esposo, de 88, también pudieron vacunarse el martes bajo esas mismas condiciones. Acudieron al hospital a la una de la tarde y del sitio salieron vacunados a las 4:00 pm. La señora Estuardo reportó que el proceso fue lento pero organizado, además de que recibió un buen trato por parte del personal de salud.

“Yo soy hipertensa, tengo marcapasos e hipotiroidismo, mi esposo es diabético y sufre de artritis gotosa, pero esa información no nos la pidieron en ningún momento, solo edad y dirección de domicilio”, informó.

“Yo le pasé la información a amigos que tienen mi edad y la misma condición que yo, y ya no están vacunando, hoy (miércoles) lo están haciendo estrictamente por listado”, agregó.

Proceso organizado

Pese al desorden de información y logística, quienes se han vacunado por listado y notificación vía mensaje de texto reportaron a Correo del Caroní que una vez en el sitio, el proceso es organizado e incluso se recibe buen trato.

Luego de confirmar que estaba en la lista, María Eugenia Márquez estuvo este miércoles en Mundo Sonrisas, Puerto Ordaz, desde las 6:00 am, para hacer la cola por su mamá, que tiene 73 años y que aparte de padecer una cardiopatía, tiene problemas de tiroides y artritis.



La jornada inició a las 8:45 am, y las personas comenzaron a ingresar de 10 en 10. Mientras esperaban el llamado, las personas de la tercera edad pudieron esperar sentadas. “Luego tenían que entrar y esperar parados en fila india, esperando su turno, cosa que no me parece. Muchos se veían muy débiles”, dijo Márquez.

En este recinto, las personas que no aparecían en el listado divulgado por ISP ni recibieron el mensaje de texto, se les comunicó que no serían atendidos hasta aparecer en la lista para no colapsar el recinto. “Muchas personas mayores fueron devueltas”, señaló.

María Eugenia es una de las pocas personas a las que se les permitió hacer la cola por su familiar de la tercera edad. “Por lo general no está permitido que hagan la fila por ellos y los acompañantes estaban esperando afuera. En mi caso no vi a nadie más haciendo la cola por su adulto mayor”, afirmó.

Tampoco había garantía de distanciamiento, lo que pone en riesgo a esta población vulnerable. “Muy a pesar del tapabocas y el spray en las manos no había distanciamiento social y tomando en cuenta lo vulnerable que son las personas de tercera edad, me pareció que estaban corriendo un riesgo”, concluyó.

Respuesta oficial

En un comunicado difundido vía redes sociales este miércoles como respuesta al descontento social generado por la desinformación, la autoridad única en Salud del estado Bolívar, Franklin Franchi, informó que los canales regulares para acceder a la vacunación de adultos mayores siguen siendo a través del registro de la plataforma Patria, o la plataforma del Ministerio de Salud.

Una vez registrado en la plataforma, a la persona se le notificará vía mensaje de texto el centro de salud y la fecha en la que deben acudir a vacunarse.

Señaló que la información que se difundió esta semana sobre el acceso a la vacuna anti COVID-19 sin necesidad de aparecer en el listado o ser convocado vía mensaje de texto, responde a “la mala intención de algunos factores en cuanto a la convocatoria para participar en dicha jornada”.

“Gente inescrupulosa está difundiendo falsa información, causando malestar en la población, especialmente a nuestros abuelitos”, declaró.

Franchi resaltó que las vacunas están garantizadas para todos los adultos mayores, ambas dosis de Sputnik-V. Finalmente hizo un llamado a la población a creer únicamente la información que difunde la vocería autorizada del ISP.

“Soy el único vocero oficial autorizado para emitir información referente a la vacunación y en todo caso el gobernador del estado, Justo Noguera Pietri (…) tengan paciencia, todos los adultos mayores serán vacunados”, expuso.

En entrevista con Correo del Caroní, Franchi informó que este fin de semana se recibirán más de seis mil dosis de vacunas para continuar con la jornada de vacunación de adultos mayores, y menores de 59 años con comorbilidades o rezagados de sectores esenciales.