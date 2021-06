MinSalud: Cruz Roja prestará apoyo en jornada de vacunación contra la COVID-19 en Venezuela

La Cruz Roja Venezolana, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja, en compañía de la Cruz Roja italiana, prestarán apoyo y acompañamiento en las jornadas de vacunación contra la COVID-19 en el país, según informó el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Alvarado manifestó que los italianos llegaron al país con el propósito replicar la enseñanza de su modo de organización en las campañas de vacunación masiva en la nación europea y ahora, los elementos de la Cruz Roja ofrecen la posibilidad de instalar 13 puntos para inmunizar a la población en el plan que lleva ejecutando el gobierno nacional.

“Nos van a acompañar con paramédicos, ambulancias, logística y equipamiento, todo un apoyo importante y necesario para esta gran campaña de vacunación que se va a extender hasta finales de año y (en la que) estimamos vacunar al 70% de la población venezolana, es decir unos 22 millones de personas”, destacó el ministro de Salud en un contacto con VTV.

Aseveró que se ha conversado para que la Cruz Roja pueda estar presente en 13 estados de Venezuela, ya sea ampliando los puntos donde pueden ir las personas a inmunizarse o sumarse a otros lugares para aumentar el número del personal sanitario que colabore en poner las vacunas, que a la larga ayudará a incrementar las vacunas diarias que se le aplican a la población.

El sábado 12 de junio, Venezuela recibió un nuevo lote de 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19, con lo que, sumadas a las que llegaron anteriormente, el país caribeño ha recibido ya 3,23 millones de vacunas contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

Al respecto, Alvarado aseguró en esa oportunidad que, con el nuevo lote, Venezuela ya tiene “vacunas suficientes para vacunar al 13 % de la meta”, que son 2,9 millones de personas.

Cifras en aumento

La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) alertó este 13 de junio que la pandemia de COVID-19 está “fuera de control” en el país, al considerar que no hay “control de la información”, de las muertes o de “lo que sucede en los hospitales”.

“Cada vez es más evidente que no hay control de la información. No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en (los) hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es una alerta, la pandemia en Venezuela está fuera de control”, escribió la ONG en su cuenta de Twitter.

Hasta el lunes 14 de junio, el oficialismo registra un total de 252.883 casos de covid-19 y 2.845 muertes en las 66 semanas de la gestión chavista ante la pandemia. También aseguran que 233.028 personas se han recuperado (92% del acumulado de contagios) y 17.010 personas permanecen con el virus activo en sus organismos.