Autoridad sanitaria de Bolívar destaca inmunización contra COVID-19 de 3.200 personas en Canaima

La autoridad única en salud del estado Bolívar, Franklin Franchi informó en rueda de prensa que 3.200 personas han sido vacunadas en el sector II del Parque Nacional Canaima y las comunidades indígenas aledañas, del municipio Gran Sabana.

El parque reinició sus vuelos turísticos en diciembre de 2020. “Primero los centros turísticos porque hay un tema de riesgo. Ahí vacunamos a toda la población de Canaima y ya nos fuimos a las comunidades para cumplir con nuestros hermanos indígenas”, dijo la autoridad sanitaria.

De acuerdo con Franchi, este miércoles siete comunidades indígenas de Kamarata, Canaima serán inmunizadas con la vacuna de Sinopharm. “Mi equipo fue en curiaras y caminando a vacunar a las comunidades indígenas”, dijo Franchi.

El cacique general del sector II de Canaima confirmó que hasta el momento la vacunación se lleva con éxito, se ha garantizado la vacunación a todos los pobladores del sector.

Desde el inicio de la segunda fase de vacunación, las autoridades sanitarias han informado que las poblaciones indígenas son prioridad para el plan de inmunización, sin embargo, la mayoría de las comunidades indígenas urbanas y no urbanas permanecen fuera del proceso de vacunación, e incluso, de diagnóstico para la COVID-19 en Bolívar.

El pasado 17 de junio, la oenegé Kapé Kapé reportó 14 casos de COVID-19 en dos comunidades kariña del municipio Sucre de Bolívar. Desde el inicio de la alarma sanitaria, hace año y medio, es la primera vez que una comisión diagnóstica abordó la comunidad que hoy pide ser inmunizada según reportó un vocero de una de las comunidades a Correo del Caroní.

Las seis comunidades cercanas a Maripa (capital del municipio): Posoajo, Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza, Villa Nueva, La Urbana y Pawipa, también requieren ser inmunizadas contra la COVID-19, al tener mayor contacto con el flujo poblacional de la capital, y vulnerabilidad a las complicaciones de la enfermedad por el histórico acceso restringido a medicinas, atención médica, agua, saneamiento e higiene. Solo estas seis comunidades concentran entre 80 y 200 habitantes.

1.300 vacunas diarias en mega centros

Aunque no compartió cifras exactas del avance de la inmunización en el estado Bolívar, la autoridad sanitaria informó que en estas primeras dos semanas de vacunación masiva contra la COVID-19 se ha vacunado un promedio de 1.200 o 1.300 personas a diario en cada mega centro de vacunación, y un total impreciso de más de 15.000 personas entre los 18 y 59 años ya han sido vacunadas.

En los puntos de vacunación para adultos mayores, Franchi aseguró que se está citando entre 430 y 450 personas de la tercera edad por día tanto en Mundo Sonrisas como en el hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo. “Tenemos buen promedio de vacunación, y lo más importante, nos siguen llegando las vacunas”, declaró el médico.

En un principio, el ISP informó que se habilitarían más centros de vacunación, sin embargo, esto no ha sucedido todavía. Sobre eso, Franchi aclaró que no ha sido posible por inconvenientes con el código del sistema patria para el registro.

La instrucción sigue siendo que los adultos mayores reciban la vacuna Sputnik V y los menores de 59 años reciban la vacuna Sinopharm. Sin embargo, Franchi informó que la vacuna china se administrará incluso a adultos mayores de comunidades rurales lejanas, “esta medida la tomamos por tema logístico, porque la Sputnik V necesita mayor refrigeración, sin embargo, no descartamos llevarlas hasta esas comunidades”, explicó.

Sin plan concreto para rezagados

Hasta el momento no hay un plan concreto y público sobre cómo pueden acceder a la vacuna las personas que no cuentan con teléfono celular o que no tengan posibilidad de registrarse en el sistema patria o en la página del Ministerio de Salud.

Franchi informó que para ello se apoyan en comunidades organizadas que armen un listado de personas de sus sectores y lo emitan a las autoridades sanitarias para recibir la vacuna. Los detalles del proceso y monitoreo de usuarios en esta condición no son precisos.

Por otro lado, informó que continúa la vacunación en comunidades vulnerables a las inundaciones por la crecida del río.

¿Quiénes pueden vacunarse?

Algunas irregularidades han envuelto al proceso de vacunación que se realiza en el estado, una de esas son las instrucciones a los usuarios, que varían según el centro de vacunación y que no se notifican previamente vía mensaje de texto.

Al momento de la charla de precaución, en el CTE Cachamay encargados en logística notifican al usuario que, si ingirió bebidas alcohólicas el día anterior, tomó antibióticos, antivirales, o está en un proceso de quimioterapia actual, no puede vacunarse.

Sin embargo, la autoridad sanitaria aseguró que las únicas contraindicaciones para la vacuna son: personas con síntomas gripales o febriles, personas que se hayan puesto otras vacunas virales recientemente, y personas en tratamiento actual de quimioterapia.

“Con respecto a los antibióticos, nosotros hemos estudiado esto y no habría ninguna contraindicación, sin embargo, si los usuarios están tomando antibióticos es porque tienen alguna afección, y es preferible no vacunarse hasta pasar el tratamiento y esa afección que puede tener”, dijo.

¿Vero cell o Sinopharm?

A nivel mundial, algunos países se refieren erróneamente a la vacuna Sinopharm como Vero Cell, porque es la única palabra leíble en la caja con información escrita casi toda en chino, por lo que el personal sanitario encargado de la logística de vacunación, marcaba las tarjetas con el nombre Vero Cell, que es solo un mecanismo de producción de la vacuna.

Recientemente, la Unión Europea anunció que, para los controles fronterizos, no aceptaría las tarjetas vacunales que tuviesen el nombre de Vero Cell. Por lo que, en Venezuela, también se procederá a corregir el nombre en las tarjetas de vacunación.

Franchi informó que en el estado Bolívar, quienes tuviesen marcadas las tarjetas con el nombre incorrecto, pueden acudir nuevamente al centro de salud para corregir el error.