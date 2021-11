Médico guayacitano lucha por su sueño de estudiar en Harvard

@joelnixb

Estudiar en Harvard es una meta que el médico guayacitano Alexander Romero tiene en mente desde hace más de un año cuando en cuarentena empezó a participar en conversatorios online y se enteró del Programa de Principios y Práctica de Investigación Clínica (PPCR) de esta prestigiosa universidad norteamericana.

“A partir de allí me documenté sobre el programa, sus beneficios, pero en ese momento no participé porque sabía que era un programa bastante grande y que no tenía las credenciales suficientes, por lo que me concentré en mejorar mi currículum, a participar en cursos y conferencias”, explicó.

Romero, con 26 años, forma parte de la promoción 86 de médicos cirujanos de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, quienes recibirán su título académico el 29 de noviembre. Además está haciendo un diplomado en Neuroanatomía en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En octubre de este año aplicó al PPCR y el 8 de noviembre recibió el correo de aceptación al ciclo intensivo de estudios que tiene una duración de nueve meses. El médico explicó que el Programa de Principios y Práctica de Investigación Clínica de Harvard se basa en enseñar y practicar nociones básicas de investigación aplicadas en un ámbito clínico.

“Es decir, los documentos que se elaboran a partir de investigaciones científicas, los artículos científicos, nos permiten estudiarlos y analizarlos mejor para que los resultados sean aplicables en otras instituciones y poblaciones para que haya un beneficio clínico de los avances en materia de farmacología, clínica y demás ramas”, detalló.

El PPCR está dirigido a investigadores, especialistas de la medicina y estudiantes con experiencias clinicoinvestigativas. Romero comenta que para postularse se preparó haciendo cursos de investigación clínica y de neurociencia, rama de la medicina a la que se quiere dedicar en un largo plazo.

Para reunir el dinero necesario para pagar la matrícula, el médico difundió su historia por redes sociales e inició una campaña a través de la plataforma Gofundme, la cual lleva por nombre ¡Estoy a punto de ingresar a Harvard!

“En las redes sociales ha existido mucha receptividad de parte de las personas, me han dado muchos buenos deseos (…) Los 5.250 dólares americanos serían netamente para pagar la matrícula”, dijo.

El joven debe reunir esa cantidad de dinero hasta el 31 de diciembre y las clases inician el 4 de marzo de 2022. Sin embargo, ya envió un correo al Harvard T.H. Chan (Escuela de Salud Pública de Harvard) solicitando una beca.

“Espero con el favor de Dios recibir pronto una respuesta y bueno si no logro realmente llegar a la meta tengo todavía en mis planes el diplomado de la UNAM que lo sigo realizando y deseo seguir preparándome para el próximo año volver a postularme porque realmente quiero estar dentro de Harvard”, expresó.

Finalmente Alexander Romero envió un mensaje a los jóvenes que como él sueñan en medio de un país con una crisis humanitaria, expresó que existen oportunidades en todos lados, simplemente hay que prepararse y que pese a la dura realidad que afecta a los venezolanos hay personas dispuestas a ayudar.

Su consejo es que los jóvenes se tomen un tiempo para prepararse y conocer qué quieren ser y de qué manera quieren proyectarse. “Ya en el mundo hay suficiente presión con un ideal de adulto que quieren que pretendamos ser y no solo es en el ámbito médico sino en distintas áreas profesionales, entonces encontrar una pasión en lo que queramos dedicarnos es lo mejor que podemos hacer y luego llevar tus habilidades al límite e ir por lo que te propongas”, afirmó.

