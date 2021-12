Karina: tengo una sensación de pertenencia que no siento en ninguna otra parte del mundo

Karina se reencontró este viernes 10 de diciembre con el público de Ciudad Guayana, como parte de su gira Soy de aquí, concierto en el que se pasea por toda la trayectoria de su carrera musical, con éxitos recordados por sus fans de siempre y los de generaciones actuales.

Sobre su regreso a Ciudad Guayana, la intérprete de Cómo Duele, aseguró que es un reencuentro con su gente.

“La sensación es de reencuentro. Este es mi país. Hay una sensación de pertenencia que no tengo en ninguna otra parte del mundo.

Es un reencuentro muy bonito, la gente está ávida de shows y de alegría, porque hemos pasado momentos de mucha oscuridad e incertidumbre y esto nos hace felices a todos”.

“Siento que también hay una sensación de pertenencia del público hacia mí, siento que la gente siente que yo soy un pedazo de su vida, que la mamá limpiaba con mi música, el papá no sé qué cosa, que el tío salió del closet con mi música, hay una historia impresionante y eso se va reflejando en cada show”, agregó.

Para Karina, su mensaje en la música sigue siendo el mismo, está vigente, pese a los nuevos géneros, hay un público identificado con sus canciones.

“Abogo por el romance, la buena letra, la buena música, los valores a través de la música. El mensaje siempre es el mismo. Quizás hoy ha cambiado la forma, los géneros son muy diferentes, pero siento que hay un público para todo. Hay un público para la música que yo canto. Mi filosofía ha sido mi verdad”.

Ante la pregunta de cómo ve al país, expresó: “La realidad es que la gente está más concentrada en lo que sí que en lo que no, porque lo que no hay no se puede ya, tenemos mucho tiempo, y ahorita sí hay algunas cosas, y la gente está concentrada en lo que sí es posible”.

Recordó que la gira estaba planeada para antes de la pandemia y muchas entradas para los shows estaban vendidas. “Pasamos un año pidiéndole a la gente que nos esperara, que íbamos a cumplir, entonces era una urgencia hacer esto”, destacó.

Actualmente Karina trabaja en un nuevo sencillo que aspira lanzar para el trimestre de 2022. Además planea traer eventualmente al país su proyecto Venezuela es mujer, concierto que produce y canta junto a Kiara, Diveana y Melissa.