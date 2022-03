Hasta siempre Guillermo “Memo” Marmolejo 

Memo, como le decíamos cariñosamente, era uno de los pocos trabajadores activos que acompañó a este periódico desde sus inicios. Falleció este 8 de marzo en Cali, Colombia, luego de sufrir un infarto.

En una entrevista hace cinco años para nuestro aniversario número 39, al preguntarle qué era lo que más le gustaba de su trabajo, respondió “siempre disfruto de mi trabajo, siempre lo he hecho con mucho amor y con mucha disciplina, no hay algo que no me guste porque amo mi trabajo (…) Para mí Correo del Caroní ha sido una familia, ha sido una vida y un apoyo”, expresó.

Extendemos nuestras sentidas palabras de condolencia a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, en especial a su esposa Nelly Rojas, montadora web de Correo del Caroní.