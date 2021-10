Estado venezolano incumple medidas cautelares en favor de las mujeres con cáncer de mama

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció que luego de un año desde que 12 mujeres con cáncer de mama en Venezuela recibieran medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado venezolano no ha realizado ninguna acción en pro de las beneficiarias.

El 14 de octubre de 2020 la CIDH adoptó la Resolución 68/2020, tras considerar que estas mujeres se encontraban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, a integridad física y a salud.

La organización recordó que, al tomar su decisión, la Comisión valoró que, de acuerdo con la solicitud realizada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, Funcamama, Prepara Familia y Senos Ayuda, las beneficiarias no estarían recibiendo el tratamiento médico prescrito correspondiente por parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por periodos de tiempo prolongados, a pesar de haberlo recibido previamente.

“Teniendo en cuenta lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la CIDH consideró que los factores de riesgo descritos por las solicitantes tendrían serias consecuencias diferenciadas en la salud de las beneficiarias, por su sola condición de mujer, ya que éstas suponen una forma adicional de violencia en su contra”, expresaron.

Por lo anterior, Cepaz explica que la Comisión solicitó al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de las beneficiarias, posibilitando el acceso a tratamiento médico adecuado, incluyendo los medicamentos y exámenes diagnósticos requeridos que permitan evaluar de manera regular su salud.

Además, solicitó que el Estado venezolano ofreciera información sobre las medidas adoptadas en los 15 días siguientes. La organización condena que, a un año de otorgamiento de estas medidas cautelares, ninguna acción ha sido realizada en pro de las beneficiarias, y tampoco la Comisión ha recibido información alguna.

Testimonios de las beneficiarias

María Alejandra Díaz, una de las beneficiarias de las medidas cautelares, señaló que sigue a la espera de que el Estado venezolano la contacte y le entregue medicamentos. Actualmente tiene cáncer de pulmón, de hígado y huesos. Exigió que el Estado se enfoque en brindarles atención y medicamentos a las pacientes con cáncer. Somos seres humanos, queremos tener salud”.

Por su parte María Zambrano, paciente con cáncer de mama, aseveró que “conseguir los medicamentos ha sido difícil, a veces llegan y a veces no”, es muy complicado lograr atención en los centros de salud.

Dasmelis Zambrano, hermana de María, indicó que tuvo que esperar varios días para conseguir cupo en el Hospital Oncológico. Su familia tuvo que cubrir todos los medicamentos porque no había en el centro de salud. No se le han hecho a su hermana radioterapias porque no hay equipos públicos.

Desde mayo de 2020 hasta octubre de 2021 María Zambrano no fue evaluada y ahora le detectaron una nueva lesión. Pero le deben hacer una biopsia en un centro de salud privado porque en los públicos no es posible. Su hermana pidió “que nos apoyen, que nos ayuden, que no nos olviden”.

Cáncer de mama en cifras

Cepaz recuerda que, de acuerdo a cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, para el año 2021 en el país la cifra total de mortalidad por cáncer de mama es de 3.127 personas. “Se producen aproximadamente nueve muertes diarias”. Las edades del mayor número de personas fallecidas se ubican entre los 55 y 64 años.

La cifra total de incidencia es 7.885, siendo las edades del mayor número de casos entre los 45 y los 54 años.

La organización condena que El Estado venezolano siga en deuda con la prevención y control del cáncer, no solo de mama, sino de todos los diversos tipos, ya que no hay acceso a diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado ni cuidados paliativos. Se estima que son 19 los años de vida perdidos por muerte prematura debido al cáncer de mama.

“En Venezuela se han cerrado 22 unidades de radioterapia en los últimos 5 años, principalmente por falta de mantenimiento e incumplimiento de los pagos por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Según la Alianza Venezolana para la Salud los centros de quimioterapia no garantizan atención a 140 mil personas con cáncer que la requieren. Además las cirugías para casos disminuyeron en más de un 80%. Solo un centro de salud está en la capacidad de hacer radioterapias a pacientes con cáncer, la terapia oncológica ha desaparecido”, exponen.

Peticiones

El Centro de Justicia y Paz, en base a los testimonios de las víctimas, y la información de contexto presentada por las organizaciones, solicita al Estado venezolano que:

Cumpla con la resolución 68/2020 otorgada por la CIDH a 12 mujeres venezolanas con cáncer de mama, la cual, exige la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad física de las beneficiarias, posibilitando el acceso a tratamiento médico adecuado, incluyendo los medicamentos y exámenes diagnósticos requeridos que permitan evaluar de manera regular su salud. Ofrezca información actualizada a la Comisión sobre las medidas adoptadas respecto a la resolución, ya que, hasta la fecha, no existen avances ni comunicaciones con las beneficiarias o los peticionarios al respecto de esta resolución. Que el Estado venezolano reconozca la gravedad de la emergencia humanitaria compleja y la afectación que tienen las personas con condiciones de salud crónicas, en especial, las personas con problemas oncológicos, reestructurando el Programa Nacional de Oncología y ofreciendo tratamiento médico, exámenes especializados y atención de calidad Incidir para que en el Programa de Respuesta Humanitaria se incluya las condiciones de salud no transmisibles como el cáncer dentro de sus necesidades de atención y un enfoque diferenciado de género que reconozca el impacto diferenciado que la EHC tiene en las mujeres venezolanas.

Publicar y actualizar periódicamente las estadísticas sanitarias y epidemiológicas, especialmente las oncológicas, que no se publican desde el 2014.