Plan de Recuperación de Escuelas ejecutado por organismos multilaterales ha beneficiado a 7 planteles educativos de Caroní

Durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 muchos colegios del estado Bolívar, y específicamente del municipio Caroní, fueron vandalizados, lo que profundizó el estado de deterioro en el que ya estaban inmersos por falta de servicios básicos y del mantenimiento de las infraestructuras que son responsabilidad del Estado.

Desde el año pasado, un Plan de Recuperación de Escuelas ejecutado por organismos multilaterales como Alinca, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Consejo Noruego y la Cruz Roja Internacional se puso en marcha para recuperar a las sedes de los centros educativos más vulnerables.

Hasta el momento, al menos siete colegios han sido beneficiados por el programa, que implica la impermeabilización de techos, pintura, dotación de mueblería, cableado eléctrico e instalación de sistemas de agua por tuberías y tanques. Así lo reportó la subsecretaria de Educación del estado Bolívar, Adalgisa Tomas.

“A unos les han donado bombas de agua, potabilización, han hecho trabajos maravillosos. El Consejo Noruego ha donado incluso kits educativos, bolsos, aparte del trabajo de infraestructura, materiales didácticos, desde instrumentos musicales hasta pintura”, explicó.

“La labor de estas organizaciones ha sido clave para que en cuanto den la orden para el reinicio de clases presenciales, estas instituciones educativas estén acondicionadas para tal”, agregó.

Desde marzo de 2020 hasta el momento, un aproximado de 17 colegios del municipio Caroní han sido vandalizados, según cifras oficiales, por falta de vigilancia y patrullaje. Cinco de ellos son vandalizados de forma continua como el Colegio Pablo Vicente Bastardo, ubicado en Vista al Sol y el Colegio Ramón Isidro Montes ubicado en la parroquia Dalla Costa, ambos en San Félix.

“En Caroní hemos intervenido unas cuantas escuelas, hemos entrado en proceso de recuperación del Colegio Ramón Isidro Montes, vamos hacia la intervención y resguardo de otras escuelas como la Mercedes Prospert, Pablo Vicente Bastardo, escuelas que tenemos que recuperar que están en un alto nivel de deterioro”, declaró a Correo del Caroní la autoridad única en Educación del estado Bolívar, profesor Mauro Suárez.

Adalgisa Tomas informó que hace un mes se puso en marcha un plan de contingencia para proteger a los colegios que fueron víctimas del hampa. Informó que se reunió con todas las direcciones de la Policía del estado Bolívar (PEB) del municipio Caroní para procurar el resguardo de las instituciones educativas. En teoría, el acuerdo es que los colegios cuenten con patrullaje diurno y nocturno, y la comunidad se mantenga alerta ante cualquier irregularidad para poder reportarla.

“Logramos una alianza para que las instituciones de Caroní con dependencia estatal, municipal y nacional cuenten con resguardo de todas sus infraestructuras”, dijo.

“Nos preocupa porque nuestras instituciones están siendo brutalmente atacadas, especialmente en la parte metálica, de cableado eléctrico, de mueblería”, agregó.

Tomas reportó que se instalaron mesas técnicas en zonas como Vista al Sol, Curagua y Unare II, en las que participan la comunidad y organismos de seguridad.

Centros de votación

Suárez informó que se donarán 100 mantos de impermeabilización a nueve colegios en los municipios Caroní (cuatro), Piar (dos) y Angostura del Orinoco (tres).

Agregó que se designó una comisión de infraestructura que también integra al Consejo Nacional Electoral (CNE), para adecuar principalmente a los colegios que serán centros de votación para las elecciones regionales y municipales que se realizarán el 21 de noviembre. “Vamos a un proceso electoral y tenemos que tener una adecuación de las escuelas”, declaró.

La alianza con el CNE es más puntual, y la adecuación de ciertas zonas de los colegios que serán centros de votación son paliativos, mientras avanza el proceso electoral.

Aunque Suárez no precisó la cantidad de colegios que hasta ahora han sido beneficiados, señaló que la idea del programa es que sea una adecuación completa de espacios, “son muchas escuelas, vamos poco a poco. Las que hemos ido recuperando pasan por una reestructuración en sus cuerpos directivos y docentes”, explicó.

Solicitando recursos

La lista de unidades educativas que serán beneficiados en general, dependerá del presupuesto que aún no ha sido fijado o no es de acceso público. Con apoyo de organismos multilaterales, el Ministerio de Educación envía un listado de colegios más vulnerables, y se les da permiso a las organizaciones no gubernamentales para intervenir.

De acuerdo con Suárez, en Caroní han sido beneficiados por el programa la Escuela Básica Mercedes Prospert, el Colegio Pablo Vicente Bastardo, el Colegio Antonio José de Sucre en Chirica, San Félix, el Colegio Manuel Jara Colmenares en Vista al Sol, también en San Félix, entre otros.

“Están dentro de nuestra planificación de intervención y estamos solicitando recursos para que sea totalmente fortalecido el trabajo de infraestructura”, dijo.

Sobre el vandalismo dentro de las instituciones, señaló que “los primeros llamados a cuidar su escuela son los padres y representantes, la misma comunidad. No puede ser que roben a una escuela y la comunidad que está alrededor no sepa nada”, afirmó.

Resaltó que es importante que, para recuperar las instituciones, es necesario que la comunidad se involucre y la dirección del plantel.

Sin embargo, en las denuncias que ha recolectado Correo del Caroní del vandalismo en los centros educativos desde el año pasado, la mayoría de los afectados convergen en la misma cosa: han denunciado ante órganos policiales en reiteradas ocasiones la vulnerabilidad de los planteles sin ser escuchados.

El gremio de educación ha declarado en reiteradas ocasiones que una mejora en la infraestructura de los colegios y pagos dignos serán fundamentales para el reinicio de las clases presenciales, y para que las clases semi presenciales sean sostenibles.

El franco deterioro de la infraestructura de los planteles educativos es solo una arista de la crisis educativa que enfrenta el país.