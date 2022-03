Magisterio en Piar denuncia atropellos por parte de directiva de escuela y Zona Educativa

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) en el municipio Piar se manifestó en rechazo a lo que denunció el gremio como una “posición arbitraria y confusa de la Zona Educativa en Upata cuando se presentan en instituciones a hacer reuniones, para impedir acciones gremiales y sindicales en defensa del magisterio upatense”.

Yerina Martínez, presidenta de la FVM de Piar, declaró que este lunes, cuando hacía su trabajo en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana El Jobo, la directora Rosmary Arias le manifestó que los sindicatos no podían ingresar a las escuelas.

“Nuestra contratación colectiva en su cláusula 81 establece que nosotros tenemos libre acceso a la institución donde tengamos afiliados y necesitemos llevar la información a los docentes, previa salutación o presentación ante el director. Lo primero que tengo que decirle al asesor jurídico es que debe instruirse y que lea el 393 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que se lea las convenciones colectivas, porque el contrato colectivo es ley para las partes, no es para violación del gobierno y para los que están trabajando a su favor”, denunció.

Recordó que “ningún personal directivo deja de ser maestro”, por cuanto debe instruirse en lo que respecta a las leyes entre las partes, como lo es el contrato colectivo, la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Carrera Administrativa.

“Es necesario que se instruyan para no cometer errores y atropellos a sus colegas, que estamos trabajando y en este momento nos encontramos cumpliendo funciones distintas, gremiales sindicales, hoy o mañana vamos a necesitar de ellos”, sostuvo Martínez.

Asimismo exhortó al Gobierno a cesar su “mano de hierro”. También instó a los educadores a no amilanarse y a mantenerse firmes y en contacto directo con la federación, así como a conocer e instruirse en todos los estamentos legales.

“Debo dejar clarísimo que nosotros no tenemos que pedir permiso al patrono para ingresar a las instituciones donde se encuentran los educadores, nosotros sencillamente como dirigentes que somos del magisterio, tenemos la obligación de presentarnos cordialmente al director para alertarlo de nuestra presencia, mas no vamos a interrumpir ninguna actividad aboral, así que déjense de los brincos y dejen de estar atacando a los docentes del municipio Piar”, puntualizó.

Esta denuncia fue secundada por Lina Maradey, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en Bolívar, quien manifestó preocupación por la actitud del consultor jurídico de la Zona Educativa y los representantes que asistieron al municipio Piar con atropellos al magisterio.

“Se ha venido a atropellar a la gente cuando el hambre campea en todos los estratos sociales, como un hambre inducida precisamente por este gobierno, y del que no escapa el magisterio venezolano. El maestro ha venido asistiendo a sus escuelas, cumpliendo con todos los itinerarios planteados por el Ministerio de Educación que, por cierto, han venido poniéndose sobre la marcha porque no hay una planificación clara y un conocimiento profundo de lo que es una pandemia. El maestro no ha dejado de atender a los alumnos, con hambre, sin zapatos, sin vestuario, con un salario de hambre y, encima de eso, pretenden aplicar mano de hierro”, cuestionó Maradey.

“Siento vergüenza de quienes hoy están asumiendo la dirección del Ministerio de Educación, porque no es posible que en este estado se vean situaciones tan aberrantes como las que se dieron en Upata. Quiero recordarle a los directores que se olvidan que son maestros, que deberían conocer la Ley del Trabajo, la contratación colectiva, la Ley de Carrera Administrativa, para evitar este tipo de atropellos y no dejarse engañar por funcionarios envalentonados que pretenden venir a amedrentar a los maestros”, agregó.

La gremialista destacó que el maestro es el pilar fundamental de la democracia, y a esa razón atribuye los ataques hacia los educadores.

Maradey llamó a los directores a cesar la violencia hacia los maestros, y a estos a no dejarse amedrentar porque la ley los ampara. Y a los alumnos, padres y representantes a reconocer la labor del magisterio.

La presidenta de la FVM en Bolívar también instó al magisterio a redactar un documento preciso con todas las irregularidades que ocurren en el municipio y el estado, para elevarlo al Ministerio de Educación.