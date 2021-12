Daniela Alvarado: “Me preocupa la industria teatral porque hay un éxodo enorme de actores”

Después de cuatro años de la obra Hecha en Venezuela, la actriz Daniela Alvarado hace su última gira nacional, que incluye a Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, cuyas presentaciones son este sábado 18 y domingo 19 de diciembre, respectivamente.

Previo a estas presentaciones, la reconocida actriz conversó con los medios de comunicación sobre el cierre de esta obra, sus proyectos futuros y cómo ve la industria televisiva y teatral en el país. Señaló que su despedida de Hecho en Venezuela, más no de la actuación, significa un cierre de ciclo.

“Hecho en Venezuela podía ser una obra completamente renovable y continuar por siempre, pero quiero cerrar ese ciclo porque mi vida ha cambiado mucho en estos dos años, y esa niña que empezó bailando, existió, pero ya no está. Estoy viviendo otra etapa, quiero vivirla, quizás para más adelante contar otras cosas”, expresó la hija de los también actores Daniel Alvarado y Carmen Julia Álvarez.

Sobre sus metas y proyectos a futuro, destacó que no hay un límite y está abierta a nuevos retos profesionales y personales, e hizo hincapié en que la mayoría de ellos son en Venezuela.

Precisamente manifestó su preocupación por la industria teatral nacional y el poco apoyo que recibe, tanto a nivel de presupuesto como de asistencia del público. “Hay que invitar a la gente al teatro, y además uno no gana por esto. Para que la gente lo sepa, uno vive de otras cosas, yo vivo de redes sociales, del Instagram. Yo hago teatro porque amo hacer teatro y porque me llena profesionalmente. Hay que decirle a la gente: amigo, te estás perdiendo un montaje increíble, no podemos estar todo el día pegados a una pantalla. Somos una especie en extinción y va a llegar un momento en que ya no vamos a estar”.

Éxodo actoral

Daniela Alvarado también lamentó el éxodo de artistas por las pocas oportunidades de trabajo en el país. “Me preocupa la industria teatral. Entiendo que hay una ley que se va a probar y, por lo poco que supe, no me representa (…) me preocupa sobre todo porque hay un éxodo enorme. Entonces, quieres hacer una obra y no tengo actores, o lo tengo en febrero y en marzo ya no está porque se va. Se van porque no hay trabajo, no hay oportunidades y hay grandes cosas que se pueden hacer, pero si la gente no va al teatro, entonces hay que dedicarse a otra cosa”, reiteró.

También recordó que en Venezuela ya no existe la televisión, como lo hubo hasta los primeros años de la década del 2000, y la novela en su género televisivo prácticamente dejó de existir en el país.

“Existen pocas novelas en ciertos países que aún manejan la industria. Ahorita lo que se hace son series de tipo novelescas, pero son otro formato. Uno ve lo que hay actualmente y uno quisiera estar allí, sobre todo actoralmente hablando, hay cosas que se presentan y uno quisiera interpretar. Pero también siento que cada actor, escritor y productor tiene su momento. Ahorita es el momento de ellos y está bien, si me toca, me toca, y si no también”, sostuvo.

Aunque se afinca en trabajar con producciones nacionales, no descarta el trabajo internacional.

“He tratado de resaltar lo poco o mucho que se haga aquí a nivel de teatro y cine, porque lamentablemente menospreciamos mucho lo nuestro. Por eso pocas veces nos enteramos cuando se ganó una medalla, cuando algún científico hace algo increíble, cuando alguien descubrió la cura de algo, siempre es noticia lo malo (…) Si puedo ser parte de la camada, y que Dios me dé esa bendición, de poner el nombre de mi país en alto en otro lugar, por supuesto que lo haría”.

Hecha en Venezuela

La obra Hecha en Venezuela se enfoca en su trayectoria artística y su vida personal. Habla de sus amores y desamores, y ahora incluye su nueva faceta de esposa del también actor José Manuel Suárez.

El monólogo será presentado en Ciudad Bolívar en las instalaciones del Teatro del Colegio Las Nieves, este sábado 18 de diciembre, mientras que en Puerto Ordaz se realizará en la zona rental del Hotel Rosa Bela, el domingo 19 de diciembre, donde también habrá un After party con la participación de Dj’s invitados.