EnClaves Miércoles de Ceniza, la ceremonia que da comienzo a la Cuaresma

Con el Miércoles de Ceniza la Iglesia Católica da inicio la Cuaresma, un tiempo en el que se llama a los fieles a la penitencia y la conversión. Dura 40 días, hasta el llamado Triduo Pascual de Semana Santa, cuando se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los venezolanos acuden fervorosamente ese día a imponerse la ceniza. Aquí explicamos algunos datos que conviene saber.

¿Para qué imponen la ceniza?

Es una señal pública de penitencia. Este sacramental es símbolo de humildad y recuerda el origen y el fin de la persona: “Dios formó al hombre con polvo de la tierra” (Génesis 2,7); “hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho” (Génesis 3,19). Desde el Antiguo Testamento hay referencias del uso de la ceniza como símbolo de penitencia.

¿Qué es un sacramental?

“Son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida”, se lee en el N° 1.667 del Catecismo de la Iglesia Católica.

¿Quién la puede recibir?

Cualquier persona, incluso no bautizada, puede recibir este signo, pues es un llamado a la conversión de vida.

¿Qué palabras dice el ministro que impone la ceniza?

Mientras traza la cruz de ceniza en la frente, quien la impone puede decir “recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” o también “conviértete y cree en el evangelio”.

¿Con qué hacen las cenizas?

Las cenizas se hacen quemando las palmas benditas del año anterior. El sacerdote las bendice antes de imponerlas.

¿Es obligatorio ponerse las cenizas?

No es obligatorio. El Miércoles de Ceniza no es día de precepto (es decir, no hay obligación de asistir a misa). Las personas acuden por devoción, para prepararse para la Semana Santa.

Además de este rito, ¿qué más se hace el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza la Iglesia manda hacer ayuno y abstinencia. Las conferencias episcopales de cada país pueden modificar cómo se cumplen estos mandatos, según las circunstancias, y las podrían sustituir por obras de caridad u otra práctica de piedad. Esto ha ocurrido en Venezuela, cuando, dada la escasez de alimentos, los obispos no han exigido estas normas a los fieles, pues muchos viven en ayuno continuo.

¿En qué consiste el ayuno?

El ayuno consiste en hacer una sola comida al día y otras dos muy ligeras. Los enfermos no están en obligación. La ley del ayuno es para todos los mayores de edad, hasta que tengan cumplidos 59 años, indica el Código de Derecho Canónico (1251).

¿Qué es la abstinencia?

Es la privación de comer carne (roja o blanca y sus derivados). La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años (CIC, 1252).

¿Para qué se hacen estas penitencias?

Algunos santos definen la penitencia como “la oración de los sentidos”. Unidas al sacrificio de Cristo en la Cruz, se expían los propios pecados y faltas, y se imploran peticiones por distintas necesidades.

¿El Papa convocó un ayuno para pedir el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania?

Sí, el papa Francisco exhortó que este 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, se ofrezca la jornada de ayuno y oración por el fin de la guerra.