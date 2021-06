Dos artistas guayacitanos participan en el Venezuela Art Fair que se realiza en Nueva York

@joelnixb

Desde el 24 hasta el 26 de junio se está llevando a cabo en la ciudad de Nueva York la primera edición de la expoferia artística Venezuela Art Fair. Durante este periodo la galería One Art Space reúne de forma presencial a 35 artistas y fotógrafos, y más de 40 están exhibiendo su arte de forma virtual, entre ellos dos guayaneses: Ronald Ruiz y Andrés De León.

Entre los artistas y fotógrafos que están exponiendo de forma virtual están venezolanos radicados en Argentina, Australia, China, Portugal, Reino Unido y Venezuela, entre otros países. Sus obras se pueden apreciar al entrar en la mencionada galería, ubicada en la calle 23 Warren de la gran manzana, en una de las paredes del salón se está proyectando una y otra vez una serie de videos donde se puede apreciar el proceso creativo de las obras.

El fin del evento es apoyar y promover el trabajo de diversos artistas venezolanos que están dentro o fuera del país generando promociones, ventas y reconocimiento para ellos. “Nuestra visión es también poner el arte venezolano al alcance de los coleccionistas internacionales, construyendo relaciones entre artistas y coleccionistas al brindar un lugar ideal para que estas entidades converjan”, expresan en su página web los organizadores del evento.

Además, con estas exposiciones se busca apoyar a la organización benéfica Aid Humanitaria Venezuela, que envía alimentos y medicinas a Venezuela, donándole el 50% del dinero que reúnan a través de www.venezuelaartfair.com.

La selección de artistas fue realizada hace unos meses atrás a través de Instagram. “Se creó la cuenta en Instagram y ellos hicieron un llamado a los artistas a través de un post, me registré y opté por un cupo en la modalidad virtual y tuve la oportunidad de ganarme el cupo”, explicó Andrés De León, quien recientemente participó en una exposición en Viernheim, Alemania.

La dinámica de selección también consistió en que los organizadores del evento publicaron en @VenezuelaArtFair imágenes de las obras de los artistas postulados y los post que recibían más comentarios y like fueron los seleccionados.

De León participa en el evento con un video donde muestra su proceso creativo. “Es un acercamiento al dibujo y a ese momento que vivo diariamente al conectar con la obra. Concentración, calma y paz”, expresó.

Ronald Ruiz, artista plástico guayanés de 21 años, envió el video de una obra inédita de su serie Sabanas Estrelladas. “Estuve aproximadamente un mes haciéndola, nos dieron un plazo de 30 días para entregar el material y me tomé todo ese tiempo para hacerla. Está hecha en óleo sobre lienzo y está inspirada en la Gran Sabana y en Van Gogh. Es una sabana con cielo estrellado”, dijo.

Esta es la primera exposición de arte internacional en la que Ruiz participa. Expresó que formar parte de este evento, y de otros en un futuro, es “uno de los escalones que quiero seguir alcanzando, no solo como artista sino como representante del arte guayanés en el mundo que es una de mis metas a largo plazo. Entonces este es uno de esos pequeños logros que poco a poco uno va alcanzando y que van alineados con esa visión que tengo como artista del arte guayanés, tanto a nivel nacional como en el mundo”, comentó.

De León comentó que jamás se imaginó que en poco tiempo tuviese dos exposiciones internacionales, califica este hecho como una oportunidad increíble. “Aunque no está mi obra en físico, de alguna forma está mi arte allá y se está viendo y eso es para mí un logro importantísimo y es algo que no me esperaba que sucediera tan rápido”.

Oportunidades de proyectos internacionales

Según estos dos artistas, entre los beneficios que genera participar en este tipo de eventos está tener más material de peso en su portafolio, conocer a otros artistas y también a personas que hagan enlaces en eventos u oportunidades en el mundo artístico internacional. “Básicamente ellos son tus promotores frente a un público estadounidense de coleccionistas, principalmente”, dijo Ruiz.

Para él el aprendizaje que le deja esta experiencia, es que puede seguir participando en exposiciones que no solo tengan público estadounidense, sino en otros continentes, en un futuro ya sea en físico o en virtual.

“Básicamente el porqué los artistas deben participar en este tipo de eventos es porque una vez que tienes un currículum puedes postular y enviar tus obras a galerías a cualquier parte del mundo, y eso te valida y te permite exponer en galerías abiertas al público y a coleccionistas”, dijo Ruiz.

Afirmó que a raíz de la exposición en Nueva York pudo hacer alianza con una galería en Washington y con un representante que distribuirá parte de sus obras en Estados Unidos.

A su vez, De León dijo que entre los beneficios de participar en ferias así, está relacionarse con artistas de otras áreas diferentes a las de él. “Cada quién tiene su forma de transmitir el arte y te pueden transmitir conocimientos de otras técnicas que no tenías ni idea y eso te va sumando muchísimo, uno tiene que ir agarrando lo positivo de cada experiencia”, comentó.

Además explicó que tener participar en Nueva York, una ciudad muy movida y llena de arte, da una idea de cómo funcionan las exposiciones artísticas y ver cuáles son los gustos de los coleccionistas.

Próximos proyectos

Ambos artistas, a través de sus redes sociales postean constantemente sus obras y comentaron a Correo del Caroní cuáles son sus próximos proyectos:

Andrés De León apostará ahora por obras a grafito, como lo viene haciendo, pero a mayor escala con medidas de 48×61 cm. “Estoy incluyendo el carbón entre los materiales nuevos para estos dibujos. Quiero dibujar el rostro más grande que he hecho y se va a venir más arte de ese estilo”, dijo. Esta decisión la consultó con sus seguidores a través de las encuestas de Instagram y descubrió que la mayoría prefiere obras de mayor tamaño.

Por su parte, Ronald Ruiz está trabajando en dos negocios de Puerto Ordaz que están mezclando gastronomía con arte. “Comercios en Puerto Ordaz están apostando por el arte como experiencia para sus locales”, afirmó. También está trabajando junto a otros artistas guayaneses en una exposición de obras en lugares claves de Ciudad Guayana.

Para conocer las obras de los demás artistas venezolanos que participaron en el Venezuela Art Fair revise el catálogo🔍 en la página web.