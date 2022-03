The Batman se convierte en el segundo estreno más taquillero en EE UU desde la pandemia

The Batman superó todas las expectativas recaudando 134 millones de dólares durante el fin de semana de su estreno en Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda película más taquillera desde el inicio de la pandemia, tras Spider-Man: No Way Home.

La productora Warner Bros tenía grandes esperanzas en esta reinvención de Batman, pero eran pocos quienes se aventuraban a fijar el techo de los ingresos totales en su debut por encima de los 100 millones.

Durante su primer fin de semana en los cines estadounidenses, la versión protagonizada por Robert Pattinson superó a todas las películas previas del superhéroe de DC menos a Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016), que alcanzó los 166 millones de recaudación.

Además, el estreno más exitoso hasta la fecha de su director, Matt Reeves, era Dawn of the Planet of the Apes (2014), con el que consiguió 73 millones de dólares.

The Batman también marcó distancia con respecto a Uncharted, hasta ahora el mejor estreno de 2022 en Estados Unidos, con 50 millones de dólares.

Batman deja atrás a nominados al Oscar

En otras palabras, el fulgurante estreno de este nuevo Batman acaparó en tres días unos ingresos en taquilla superiores a toda la carrera comercial de cintas como Dune, segunda película más nominada a los Oscar 2022 con diez candidaturas.

Aunque la última aventura de Bruce Wayne (identidad real de Batman) se queda muy lejos del histórico estreno de Spider-Man: No Way Home (Sony y Marvel Studios) en los cines norteamericanos en diciembre del año pasado, cuando arrasó con 260 millones de dólares.

La película más taquillera de todos los tiempos sigue siendo Avengers: Endgame, la cual consiguió llegar a la cifra de 357 millones con la venta de entradas durante su primer fin de semana en EE UU el 26 de abril de 2019.