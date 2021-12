Celebran aniversario de Maturín con la añoranza de una ciudad limpia y ordenada

Este 7 de diciembre Maturín conmemoró sus 251 años de fundada en medio de promesas gubernamentales y añoranzas de sus habitantes quienes la recuerdan como “la ciudad distinta”. Fue considerada así en el ámbito nacional por la limpieza de sus calles y orden.

Maturín en los últimos años ha vivido una de las etapas más oscuras, así lo precisan sus habitantes que aseguran que la desidia ha consumido gran parte de la ciudad, sin embargo, los sueños de verla convertida en una urbe moderna siguen presentes en el colectivo.

Extrañar se ha vuelto parte de quienes habitan la que en otrora fue “la ciudad distinta” y las esperanzas de cambio hoy están atadas a las nuevas caras del PSUV que serán las encargadas de llevar las riendas de Maturín los próximos cuatro años.

Hoy los montones de basura y la oscurana se han apoderado de sus calles. La falta de señalización y semáforos la han convertido en una urbe donde reina el caos. Aunado a ello, se suman las fallas en los servicios públicos como el agua potable que afecta a más de 75% de la población, de acuerdo con datos del observatorio Monagas (espacio de monitoreo) esto debido a que, en la planta potabilizadora del Bajo Guarapiche, de 16 bombas apenas funcionaban tres hasta hace pocos días.

La nostalgia por la “Maturín de antes”

Entre los recuerdos destacan la seguridad que reinaba en sus espacios públicos, el buen servicio de transporte urbano. Sus habitantes desean y esperan para la Maturín de ahora una mejoría tanto en servicios básicos como avances para que la ciudad sea modernizada.

“Maturín era una ciudad arborizada. Ojalá y vuelva a llegar un alcalde que recoja la basura, mantenga los semáforos, vuelva la policía municipal, las calles y avenidas estén sembradas de árboles”, comenta Miguel Ángel García.

La seguridad es una de las peticiones más destacadas de los ciudadanos que alegan que no pueden disfrutar de los espacios públicos de la ciudad por la falta de funcionarios policiales que los resguarden. En este sentido manifiestan que la policía municipal debe ser uno de los principales cuerpos de seguridad a recuperar.

Simbología en el olvido

En el año 2019, Crónica.Uno reseñó la falta de atención a los símbolos de Maturín como: escudo, bandera e himno. Son muy pocos los maturineses que conocen las letras de himno del municipio, así lo deja claro Mario Londoño, promotor social y cultural de Maturín.

Para aquel momento, Londoño sostuvo que a los símbolos de Maturín no se le ha dado el debido respeto y no se han honrado como lo establece el artículo 2 de la resolución 68 del Consejo Municipal. Dos años después la situación sigue siendo la misma y en espacios como la Alcaldía no hay representación de la simbología del municipio.

Nuevas autoridades inician plan de embellecimiento

Ana Fuentes, recién electa alcaldesa de Maturín, inició un plan de embellecimiento para la ciudad a propósito de la época decembrina. Fuentes durante su campaña prometió hacer de Maturín una ciudad moderna y además dedicarse a las responsabilidades propias del cargo como: la recolección de basura, el cual ha sido uno de los servicios más demandados por los maturinenses.

Esto se realiza en el casco central de Maturín, sin embargo, en comunidades del municipio aún claman por atención gubernamental.

Este 7 de diciembre los maturinenses desean para su ciudad lo mismo que hace cinco años: servicios básicos, orden, limpieza, recuperación de espacios públicos y culturales, pero sobre todo añoran volver a ser “la ciudad distinta”.

“Recuerdo y extraño la Maturín limpia, donde a la avenida Bolívar hasta se le lavaba el pavimento con camiones cisternas y las principales calles se limpiaban con motobarredoras, la basura se recogía con camiones compactadores. Antes del invierno se limpiaban los drenajes y caños”, relata Brangelis Laverde.