Bajo la protección de la Santísima Trinidad

Es un misterio que nos ha revelado Jesucristo: la Santísima Trinidad. Hoy nos detenemos a celebrar este misterio, porque las personas no son adjetivos de Dios: no. Son personas, reales, diferentes; no son -como decía aquel filósofo- ‘emanaciones de Dios’: ¡no, no! Son personas. Está el Padre, al que rezo con el Padre Nuestro, que me ha dado la redención, la justificación; está el Espíritu Santo que habita en nosotros y habita en la Iglesia. Y esto nos habla al corazón, porque lo encontramos, este misterio, encerrado en esa expresión de San Juan que resume toda la revelación: ‘Dios es amor’. El Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor”.