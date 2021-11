Fuga de gas cerca de Probasin pone en riesgo a trabajadores y transeúntes en Matanzas

@g8che

Una tubería de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) cercana a la estatal Productora de Bauxita de Sintetizada (Probasin) presenta una fuga de gas que pone en riesgo a transeúntes y trabajadores de la calcinadora de bauxita. Hasta este viernes el personal desconocía de dicha fuga.

La denuncia fue presentada en un video a Correo del Caroní. A pocos metros de la empresa, burbujas de gas salen a flote de un pozo de agua. “Esto es gas, esta es la tubería de gas de alta presión, esto es aquí en Matanzas (…) vea usted el peligro, es el propio gas, Dios nos libre”, dice una fuente mientras grababa el video.

“Está en plena vía y por allí transita demasiada gandola, por allí se hace cola de los que están echando combustible. Si el problema se acrecienta más y si la fuga es más grande, cualquier chispita es un problema para todos”, dijo un trabajador dentro de planta que prefirió mantener su nombre bajo reserva.

El empleado en los 15 años dentro de planta no había conocido de una fuga de este tipo. Aunque anteriormente se hacían inspecciones de parte Pdvsa para vigilar este tipo de incidentes, señaló que esto ahora no se cumple. “Pdvsa tiene un equipo encargado de hacer esas inspecciones, siempre evaluaban, pero te puedo asegurar que tiene tiempo que no llega nadie de Pdvsa a verificar nada”, añadió el trabajador.

“En la empresa ni siquiera se han dado cuenta de eso, de que hay una fuga allí”, dijo un empleado de Probasin fuera de planta. Aunque desestima que pueda ocurrir alguna explosión, consideró que una pequeña ceniza de cigarro podría encender el gas expulsado generando una gran llama.

El hombre resaltó que, al haber una fuga, debe haber una fluctuación o reducción en el flujo de gas que está llegando a la compañía. “Esa fuga debió de haber sido detectada por los equipos y personal de Pdvsa gas, ojo en condiciones ideales”, recalcó.

Recriminó que no se están cumpliendo las condiciones de seguridad porque parte del personal de Pdvsa se ha ido de la estatal, los monitoreos se han olvidado y a los equipos no le hacen mantenimiento.

“Otro peligro, Dios no lo quiera vaya a haber otra explosión allí”, expresó un ciudadano que labora en las cercanías. Pidió a los bomberos que se acerquen hasta la zona para atender la fuga. “De verdad es un tremendo riesgo”.

Probasin durante las últimas semanas ha iniciado la producción de coque calcinado, por lo que la demanda de gas por estas tuberías ha sido constante en este periodo.

El inicio de producción se ha realizado expulsando dióxido de azufre al aire, que ha afectado con fuertes olores y gases dañinos a quienes frecuentan en zonas cercanas, por lo que la fuga a pocos metros de la empresa significa otra preocupación para trabajadores y ciudadanos en dicho sector.