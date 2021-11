Arranca la COP26 con un llamado a la urgencia y la ambición en la lucha contra la crisis climática

La Conferencia Mundial del Clima de Glasgow, la COP26, ha arrancado este domingo con su primer pleno en medio de un llamamiento a la ambición, especialmente a los países desarrollados, en los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para preservar el futuro de la población del planeta.

La ceremonia de apertura oficial, retrasada alrededor de una hora, comenzó con un minuto de silencio en honor a las víctimas de la pandemia de coronavirus.

El presidente de la COP26 y ministro británico para el Desarrollo Internacional, Alok Sharma, procedió después a subrayar la importancia de la conferencia para cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de 2015, incluida la limitación del calentamiento global a un máximo de 1,5 ºC por encima de los niveles de la era anterior a la industrialización.

“Esta COP es nuestra última y mejor esperanza para mantener estos 1.5 (grados) a nuestro alcance. Esta conferencia internacional debe cumplir con las expectativas”, declaró el ministro.

A invitación de Naciones Unidas, representantes de alrededor de 200 países discutirán durante quince días en la gran ciudad escocesa, con la presencia de más de 25.000 periodistas acreditados, los métodos que necesita la humanidad para contener en la medida de lo posible la aceleración del calentamiento global.

Temas como la emisión de los gases de metano, la reglamentación para analizar los progresos en el marco del Acuerdo de París o la protección de los bosques se integran en la sensación de urgencia que se respira en esta cumbre: una encuesta de opinión de la ONU apunta que el 64 por ciento de las personas creen que el cambio climático es una emergencia y que la COP26 es la “última oportunidad” para frenarlo.

La Tierra ya se ha calentado alrededor de 1,1ºC en comparación con los niveles preindustriales. En Alemania, por ejemplo, el calentamiento es ya de 1,6º. En París, hace seis años, la comunidad internacional acordó limitar el calentamiento global a un máximo de 2ºC, o mejor a 1,5º. Sin embargo, hasta ahora los planes presentados por los estados distan mucho de ser suficientes.

Live from Glasgow 📺

Watch the opening of the conference 👇#COP26 | #TogetherForOurPlanethttps://t.co/LrT48IMpjW

— COP26 (@COP26) October 31, 2021