Unificación de precios y aceptación del billete de 50 mil reducen tensión en Guasipati tras saqueo de comercios  

@mlclisanchez

Tres días han pasado desde que el rechazo al billete de 50 mil bolívares por parte del sector comercial desató el malestar social al sur del estado Bolívar, con saqueos en Guasipati, municipio Roscio, y disturbios en El Callao.

En entrevista con Correo del Caroní, el secretario general de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Bolívar, Alex Pantin, informó que tras una reunión sostenida con comerciantes, Alcaldía de Roscio y demás entes gubernamentales en Guasipati, se acordó que los comerciantes asiáticos (los afectados) recibirán el billete de 50 mil bolívares.

Además se mediará para que la banca pública permita el depósito de los billetes en los únicos dos bancos que hay en el pueblo, cerrados desde hace más de cuatro meses.

Pantin informó que, por el saqueo, hasta ahora seis personas han sido detenidas por el disturbio y fueron puestas a orden del Ministerio Público. También reportó que fueron 10 los comercios saqueados. Aunque el día del disturbio quienes no pudieron acceder a los locales a través de las rejas lo hicieron rompiendo las paredes, Pantin sostiene que no sufrieron pérdidas significativas.

“No hubo daños importantes, nadie quebró ahí porque lo saquearon. Es una pérdida, pero no conlleva a un incentivo económico. Más allá de cualquier cosa, hay que seguir brindándoles protección, eso sí. Con la presencia nuestra y de autoridades locales”, dijo.

Sin embargo, un representante gremial de los comerciantes en Guasipati que solicitó el resguardo de su identidad confirmó que fueron 16 establecimientos afectados, con pérdidas considerables.

Alrededor de este subsistema que tiene su génesis en Bolívar giran distintos actores como comerciantes, vendedores de oro y dólares, y grupos armados

que imponen su propio orden al margen de la ley

El gremialista informó que tras la reunión se acordó la unificación de precios, es decir, que un producto cueste lo mismo en divisas, transferencia o efectivo. “Por ahora se está aplicando, el comercio amaneció así hoy”, afirmó.

“La cosa es que la mayoría de los comercios de víveres aquí son asiáticos y quieren implementar una economía diferente (de manejar tres precios para cada producto) que nosotros no queremos permitir tampoco porque nos afecta a nosotros los comerciantes de otros rubros”, agregó.

El Bloque de Integración Empresarial Suroriental (Biesur), cuya representación acudió a la reunión en Guasipati con entes públicos, prevé solicitar auxilio financiero de banca pública y privada para comercios afectados tras el saqueo. Así reportó el presidente de la organización, Senén Torrealba.

95% de los comercios en el municipio están inscritos en la Cámara de Comercio de Roscio, que responde únicamente a Biesur, informó.

El gremialista, que accedió a conversar bajo anonimato, informó que este auxilio financiero no ha podido canalizarse, ni se ha determinado de forma precisa la magnitud de los daños que dejó el saqueo en los abastos asiáticos por fallas en la comunicación con los comerciantes afectados.

“Esa colonia es un poco cerrada, no se mezclan mucho con nosotros, tienen su propio gremio, y no hablan mucho con la cámara, nos cuesta un poco abogar por ellos”, dijo.

¿Hay disturbios en Guasipati?

No. Desde el 24 de mayo, cuando ocurrió el saqueo, no han dejado de circular videos de lo ocurrido, incluso algunas cuentas de Twitter reportaron que el disturbio se extendió hasta este jueves. Sin embargo, comerciantes y autoridades confirmaron que después del lunes no ha habido otro saqueo o disturbio en el poblado.

“Se ha podido lograr controlar la situación, gracias a Dios volvimos a la paz”, señaló Pantin.

Sin embargo, hay incertidumbre sobre por cuánto tiempo durará la estabilidad, tomando en cuenta que la escasez de efectivo por falta de liquidez monetaria, e hiperinflación, generó un subsistema económico en el que el gran negocio es la compra y venta de bolívares en efectivo, con los que, en el estado Bolívar, se puede adquirir oro, dólares y alimentos a precios más bajos que por transferencia o divisas, para luego revender lo comprado y generar ganancias.

Alrededor de este subsistema que tiene su génesis en Bolívar giran distintos actores como comerciantes, vendedores de oro y dólares, y grupos armados que imponen su propio orden al margen de la ley.

Fue este sistema el que sacó de circulación el billete de 20 mil bolívares a mediados de marzo de 2021, sin que autoridades pudiesen evitarlo. El desorden del cono monetario se mantiene.

¿Qué ha sucedido en otros municipios del sur?

Hace una semana en Ciudad Guayana el sector comercial rechazó el billete de Bs. 50 mil y luego el sector transporte público. Esto generó largas colas en paradas de autobús y protestas por parte de los usuarios que no podían ni comprar en mercados municipales con estos billetes, ni usar el transporte público.

Aunque en esta ciudad la tensión disminuyó, el conflicto se extendió hacia los municipios del sur. Primero, usuarios en El Manteco y Upata (municipio Piar) denunciaron esta medida tomada por los mercados municipales, y luego en El Callao y Guasipati (municipio Roscio) estallaron disturbios, que en el caso de Guasipati se convirtieron en un saqueo.

Un día después del estallido, en El Callao comerciantes acordaron aceptar el billete de Bs. 50 mil, excepto a foráneos. En municipios como Angostura del Orinoco y Tumeremo no se reportó descontento social a causa del billete.

De hecho, un representante de la Cámara de Comercio del municipio Sifontes reportó a Correo del Caroní que los comerciantes de Tumeremo también acordaron aceptar el billete de Bs. 50 mil. Pero que no aceptarán que foráneos utilicen la localidad para deshacerse de los billetes.

Reportaron que la Guardia Nacional junto a Hacienda Municipal asumió el compromiso de evitar el ingreso de los billetes de esta denominación al poblado.

En Maripa, municipio Sucre, los comerciantes acordaron recibir tanto el billete de 20 mil bolívares, como el billete de Bs. 50 mil. El problema de esta localidad es que al ser una de las pocas que aún acepta el billete de Bs. 20 mil en Bolívar, a diario llegaban foráneos que utilizaban la localidad para deshacerse de los billetes.

Ninguna de las alcaldías del estado ha logrado imponer suficiente autoridad como para que se detenga la derogación de facto de los billetes de menor denominación conforme avanza la inflación.

Fedecámaras Bolívar, por su parte, instó al sector comercial a aceptar todos los billetes del cono monetario vigente. Además resaltó la responsabilidad que tiene la banca pública de garantizar que los usuarios puedan depositar los billetes de Bs. 50 mil sin límites de monto, como suele suceder con algunas entidades bancarias.

De la misma manera instó a las autoridades a que velaran por el respeto al cono monetario en los mercados municipales y sector transporte público.