Trabajadores de Planta Casima exigen a la empresa reposición de pertenencias robadas

@mlclisanchez

Trabajadores de Planta Casima, víctimas de un asalto a mano armada ocurrido este sábado, solicitan a la estatal del Complejo Siderúrgico Nacional y a la empresa transportista Servimont, que asuman la reposición de las pertenencias robadas.

Tres trabajadores del área de mantenimiento y producción del Complejo, fueron asaltados la tarde del sábado 11 de diciembre en la avenida Los Trabajadores, sector Angosturita, cuando se dirigían a sus puestos de trabajo. Denuncian que fueron golpeados, y además les quitaron sus pertenencias.

Los trabajadores relatan que la unidad de transporte se accidentó, por lo que el chofer se bajó del vehículo para revisar la falla y encender el autobús.

Fue entonces cuando dos delincuentes abordaron la unidad con una pistola y un machete, y agredieron a los trabajadores rasgando sus vestimentas y haciendo cortes de piel en brazos y piernas.

Al llegar a la empresa, los trabajadores fueron atendidos por personal médico.

“A mí me metieron un cachazo y me quitaron mi bolso con implementos de trabajo, la perola de comida, el teléfono y el cargador. Ahorita no tenemos ni para reponer la perola, necesitamos que la empresa se haga responsable”, expresó Lehninger Rodríguez, de 33 años. Uno de los trabajadores afectados.

Freddy Acosta, trabajador activo de Planta Casima, vocero de los trabajadores y miembro de la mesa de trabajo conformada por trabajadores, representantes de la estatal y CVG, reportó que no es la primera vez que los trabajadores son víctimas de atraco durante la jornada laboral.

Relató que la mañana del 7 de mayo, un grupo de 10 trabajadores también fue abordado por cinco delincuentes en el sector Dalla Costa de San Félix. En aquel momento la estatal se comprometió a reponer lo robado, pero no cumplió con lo acordado.

“En virtud de este nuevo evento nosotros queremos que también se les pague a los trabajadores que fueron atracados en mayo. También tenemos claro que nuestra empresa no es responsable directamente de esto, sino la empresa de transporte”, dijo Acosta.

Vías en manos del hampa

La avenida Los Trabajadores (antigua Angosturita), es una de las zonas más peligrosas de Ciudad Guayana, conocida por la cantidad de atracos que ahí ocurren con frecuencia pese a la solicitud de patrullaje de las víctimas.

En junio de este año, tres camiones fueron asaltados. El 17 de agosto, delincuentes atacaron con piedras a un autobús de CVG Ferrominera con la intención de que el autobús se detuviera. Ese mismo día, un camión que cargaba oxígeno medicinal también fue asaltado.

A mediados de agosto, un adolescente fue detenido por la Policía del Estado Bolívar (PEB) y otros dos tenían orden de captura, tras el asalto al camión de un empresario de la ciudad a la altura de Fronteras de Guaiparo, sentido Puerto Ordaz- San Félix.

El empresario había reportado a Correo del Caroní que él y sus dos empleados fueron abordados por cuatro delincuentes y además de que les quitaron sus pertenencias y dólares en efectivo, el empresario fue apuntado con un arma, y uno de sus empleados fue agredido en la cabeza.

A finales de julio un comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), reportó a Correo del Caroní que habían registrado un número de cinco robos en tres meses.

La vía continúa en manos del hampa y sin patrullaje, y los asaltos son cada vez más violentos.

Autobuses se averían con frecuencia

Los empleados atribuyen el hecho no solo a la peligrosidad de las vías por el azote del hampa, sino también al estado de deterioro de las unidades de transporte que prestan servicio al Complejo Siderúrgico Nacional.

Los trabajadores del Complejo dependen de unidades de la cooperativa privada Servimont. Desde hace más de un año han denunciado a la estatal que los autobuses se averían con frecuencia por falta de mantenimiento y se quedan parados en plena vía.

De hecho, reportan que los autobuses se accidentan en la vía hasta tres veces a la semana. Temen que un accidente de graves consecuencias pueda ocurrir por el estado de los vehículos.

“Esos transportes no están en condiciones, no están aptos para las rutas. Desde hace dos años tenemos ese problema”, expresó Maudis Vásquez, otro de los trabajadores asaltados.