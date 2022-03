Liberan a joven secuestrada en Guasipati

La mañana de este viernes 25 se confirmó la liberación de Johanibeth Malavé Robles, de 25 años de edad, quien fue secuestrada la noche del miércoles 23 de marzo.

De acuerdo con el portal Roraima News, su liberación se dio la noche de este jueves luego de más de 20 horas de secuestro. La joven residenciada en el sector Toribio Muñoz fue raptada por desconocidos en las adyacencias de la Unidad Educativa Nacional José María Emazabel, de Guasipati, en el municipio Roscio, al sur del estado Bolívar.

Hasta ahora se desconocen las razones del secuestro y ninguna autoridad se ha pronunciado. Tampoco hay información oficial que indique si la liberación se dio luego del pago de un rescate o fue rescatada por algún organismo de seguridad del Estado. En el pueblo de Guasipati se mantiene el hermetismo y allegados al caso solo afirmaron que sí se dio la liberación y la joven está sana y salva.

Secuestros en el sur

Este es el primer caso de secuestro en 2022 del que se tiene conocimiento en Guasipati. Sin embargo, desde el año pasado se desató una ola de secuestros en el sur de Bolívar, especialmente en el municipio El Callao, cuyas principales víctimas fueron comerciantes. Las solicitudes de rescate iban desde 2 y hasta 15 kilos de oro, según trascendió en cada caso.

Durante 2021, Correo del Caroní tuvo conocimiento de al menos seis secuestros en El Callao. El último de ellos fue en diciembre. La víctima fue un comerciante por el que pidieron 2 kilos de oro para liberarlo.

El primer caso de secuestro en El Callao en 2021 fue el 27 de marzo. La víctima fue el ahora alcalde de Roscio, Wuihelm Torrellas, quien para entonces tenía el cargo de vicepresidente de la Cámara de Comercio del municipio, junto a su escolta Henry Alirio Ruiz, quien fue decapitado.

El parte policial indicó también que los captores lo acusaron de ser un informante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). También señaló que por su rescate pidieron 15 kilos de oro. La misma minuta indica que logró escapar de sus captores al día siguiente.

El 1 de abril, sin embargo, el periodista Delmiro de Barrio difundió un video en su cuenta en Twitter, en el que integrantes del grupo irregular armado, identificado como “La Base del Perú“, afirmaron: “Un rehén no se escapa de sus cuidadores si no lo sueltan”, en relación al caso de Torrellas.

El segundo secuestro que se reportó oficialmente fue el de José Cheo Lugo, hermano del alcalde Coromoto Lugo. El rapto se dio la mañana del 13 de julio cuando salía de su residencia en el sector Las Parcelas. La liberación se dio en horas de la noche de ese mismo día. Posteriormente detuvieron a tres presuntos integrantes del grupo delictivo El Perú, acusados de estar implicados en este hecho.

Luego, el 10 de agosto de 2021 fue secuestrado Juber Nasser, un joven comerciante de 20 años, a quien liberaron 12 días después.

El 7 de octubre y 10 de noviembre, se reportaron en redes sociales otros dos secuestros en El Callao. El primero fue el del comerciante Robert Rivas y el segundo el del procesador de oro Jesús Pérez.

Si bien las comunidades del sur han manifestado su preocupación por esta ola de secuestros, las autoridades no se han pronunciado al respecto. En el caso de la joven recién liberada en Guasipati trascendió que no está vinculada al comercio del oro, y no hay mayores detalles sobre el motivo de su rapto.