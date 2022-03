Diputada Zaida Vahlis solicitará interpelación de autoridades responsables por abandono y destrucción del Menca de Leoni

El próximo 8 de abril se cumplen cuatro años desde el cierre del Centro Pediátrico Menca de Leoni, en Ciudad Guayana. La contaminación por aguas negras, problemas de infraestructura y la falta de medicamentos e insumos, motivos que llevaron al cierre, no se compara con la destrucción y abandono que hoy hay en su interior.

La diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) por la Alianza Democrática, Zaida Vahlis, viene haciendo un seguimiento a distintos problemas en la región, entre ellos el abandono total del único centro pediátrico en la entidad.

En una primera denuncia que la legisladora hizo meses atrás sobre el abandono del Menca de Leoni, fue contactada por la Gobernación con la promesa de que atenderían el problema en esta nueva gestión a cargo de Ángel Marcano. Sin embargo, a la fecha no hay respuesta sobre tal denuncia.

“No solo es el cierre definitivo del pediátrico, sino que esto lo dejaron en total abandono, a la buena de Dios, y eso llevó a que se produjera una gran destrucción y desmantelamiento de las estructuras y los equipos. Este era un pediátrico tan completo que daba asistencia no solo al estado Bolívar, sino Delta Amacuro, Sucre y Monagas. Toda esa población infantil venía a buscar asistencia médica y quirúrgica, pediátrica, odontológica. Se contaba con 150 camas, un área quirúrgica pediátrica, un área de rehidratación, un área de observación, una terapia intensiva para neonatos y para la población infantil. Hoy no solo no contamos con estos servicios, sino que están en destrucción”, lamentó Vahlis.

Para la diputada del CLEB, este abandono y desidia atenta contra el derecho a la vida de los más de 300 niños que atendían en el Menca de Leoni, incluso unos 35 que llegaban diariamente a la emergencia pediátrica.

“Es de vital importancia que las autoridades regionales y nacionales se aboquen a la reconstrucción de este centro, porque le haremos un seguimiento. Parece que por aquí pasó una guerra y una bomba atómica, no estamos exagerando. Hasta que no veamos que ciertamente se aboquen a la reconstrucción y se doten de los equipos que han sido desmantelados, no dejaremos de denunciar”, aseguró.

Este martes en sesión ordinaria del CLEB, la diputada presentará la formulación y estructura de las preguntas para la interpelación de las autoridades involucradas en lo que debió ser el reacondicionamiento del Menca de Leoni.

Recordó además que en la campaña presidencial de Nicolás Maduro, su visita a Ciudad Guayana coincidió con una protesta por el cierre del pediátrico y anunció la inversión de 100 millones de bolívares, según declaró días después el entonces gobernador Justo Noguera.

“Que den respuesta de qué hicieron con esos recursos y se den, que los necesitamos para la recuperación de este pediátrico”, puntualizó Vahlis.