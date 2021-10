Corte de Apelaciones ratifica libertad plena para cinco implicados en femicidio de Ángela Aguirre

@mlclisanchez

La Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la sentencia de libertad plena para cinco implicados en el femicidio de Ángela Aguirre, adolescente de 16 años asesinada el 23 de marzo de 2019 en Ciudad Guayana, estado Bolívar.

En entrevista con Correo del Caroní, la defensa de la familia Aguirre informó que impugnará la sentencia ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Serán los cinco magistrados que componen la sala quienes decidirán si ratifican o no la sentencia de la Corte de Apelaciones.

Mientras tanto, Wilmer Antonio Díaz, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Dayana Nicieza y Joselyn Barreto saldrán en libertad.

“Están absolviendo a los asesinos de Ángela Aguirre”

Abogados apoderados de la víctima manifestaron desacuerdo ante la sentencia. “Están absolviendo a los asesinos de Ángela Aguirre, ¿por qué lo decimos? Porque en esa sentencia no hay forma ni manera de desvincular a las dos personas que condenaron, de las otras personas que están absolviendo, ¿cómo es que solamente el señor Zorrilla y el señor Cedeño son los responsables y estos no? ¿Cómo el juez excluyó de la responsabilidad a los otros? Eso no lo dice la sentencia, manifestó Joel García, uno de los abogados de la familia Aguirre.

Tras la audiencia conclusiva de juicio realizada el pasado 11 de agosto, el tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer dictó sentencia de 29 años de prisión por femicidio agravado y femicidio agravado en grado de cómplice necesario en perjuicio de Ángela Aguirre, a José Alberto Cedeño y José Antonio Zorrilla.

A los otros cinco implicados en el femicidio, Wilmer Antonio Díaz, Glauder Zorrilla y Orlando Salazar, solo se les condenó por el cargo de omisión al socorro, delito para el que ya cumplieron condena, mientras que Dayana Nicieza y Joselyn Barreto fueron absueltas.

El Ministerio Público emitió una apelación con efecto suspensivo de la sentencia del juez en ese momento, por lo que hasta hoy los acusados estaban privados de libertad hasta conocer la decisión de la Corte de Apelaciones que hoy ratifica la libertad plena de los implicados.

“Ese es el Poder Judicial con el que cuenta Venezuela. Un Poder Judicial que no es transparente, ni idóneo, ni eficaz, y en consecuencia nosotros los abogados debemos lidiar con esta pobre justicia”, denunció el jurista.

Dos años en búsqueda de justicia

Ángela Aguirre desapareció la madrugada del 23 de marzo de 2019, y fue encontrada sin vida tres días después en las adyacencias del balneario El Rey, en aguas del río Caroní.

El día anterior la adolescente había zarpado con las siete personas implicadas en su asesinato, hacia la isla La Terecaya, en las adyacencias del Club Ítalo, durante la celebración del cumpleaños de José Alberto Cedeño.

La primera autopsia determinó que la causa de muerte de Ángela fue asfixia mecánica por inmersión. Tenía lesiones en partes íntimas y hematomas en todo el cuerpo. La segunda autopsia favorecía a los implicados en el crimen.

Días después de la audiencia de presentación, se filtró un audio atribuido a Ángela Aguirre, en el que la joven le contaba a una amiga entre lágrimas que José Alberto la había violado.

El camino para obtener justicia por el femicidio de la adolescente costó múltiples protestas y demás apoyo de la sociedad civil. El proceso judicial del caso fue turbio desde el principio.

La acusación que presentó la defensa de la familia Aguirre durante la audiencia conclusiva de juicio fue femicidio agravado, violencia sexual agravada y suministro de sustancias nocivas, para José Alberto Cedeño, y los cargos de femicidio agravado, violencia sexual agravada y suministro de sustancias nocivas en grado de cómplices necesarios para José Zorrilla, Glauber Zorrilla, Orlando Salazar y Wilmer Díaz.

Para las mujeres Dayana Nicieza y Joselyn Barreto, la defensa de la familia Aguirre presentó los cargos de femicidio agravado y suministro de sustancias en grado de cómplices necesarias y violencia sexual agravada en grado de encubrimiento.

Pero Fiscalía omitió el delito de violencia sexual y presentó acusación por femicidio agravado y suministro de sustancias nocivas para José Alberto Cedeño y omisión al socorro y cómplices no necesarios a los demás implicados.

Al final Cedeño y Zorrilla fueron sentenciados únicamente por el cargo de femicidio agravado, y los demás acusados quedaron en libertad.