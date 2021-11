Vuelos de Conviasa entre Puerto Ordaz y Caracas estarán disponibles cuatro días a la semana

Los vuelos entre Puerto Ordaz y Caracas, reactivados este martes 2 de noviembre, estarán disponibles cuatro días a la semana, informó el candidato a la Gobernación de Bolívar por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ángel Marcano, quien -en medio de la campaña electoral y sin vinculación laboral con la aerolínea- asumió la vocería para este anuncio de índole estatal.

El candidato precisó que los martes a las 10:00 am saldrán los vuelos de Puerto Ordaz a Caracas; miércoles a las 7:30 am de Caracas a Puerto Ordaz. Los viernes sale a las 7:30 am de Puerto Ordaz y los domingos regresa a las 4:00 pm.

VIVA BOLÍVAR… Aquí estamos haciendo realidad lo que habíamos prometido . Nuevamente gracias @NicolasMaduro RENACE nuestro estado y vamos por más @TareckPSUV @dcabellor pic.twitter.com/zVwsvdXlvP — Ángel Marcano (@amarcanopsuv) November 2, 2021

En este primer vuelo comercial al estado Bolívar, desde que se suspendieron en marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19, llegó Marcano junto con el candidato a la reelección en la Alcaldía de Caroní, Tito Oviedo. “Asumimos el compromiso de que muy rápido íbamos a hacer toda la articulación para la normalización de los vuelos, y hoy felizmente se está dando”, recordó Marcano.

Precisamente las declaraciones que hizo a finales de septiembre junto con autoridades de Conviasa, sobre una reunión en pro de la reactivación del Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en Ciudad Guayana, fue parte del ventajismo y uso de recursos del Estado para hacer campaña. Ello a razón de que su condición de candidato o diputado de la Asamblea Nacional no lo faculta para tales gestiones.

Marcano señaló que no descartan reactivar prontamente los aeropuertos de Santa Elena de Uairén, Canaima (que ya tiene vuelos desde Caracas y Maracaibo) y Ciudad Bolívar. “Suspendimos los vuelos porque no sabíamos cómo enfrentar la pandemia, ya sabemos cómo enfrentarla y tenemos las vacunas que permiten proteger”, destacó.

Ida y vuelta supera los $100

De acuerdo con información de la página web de Conviasa, la compra de un boleto ida y vuelta Puerto Ordaz-Caracas tiene un costo de 567,10 bolívares, equivalentes a 129.47 dólares, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). La web de la aerolínea estatal permite seleccionar salida desde Puerto Ordaz a Caracas y viceversa los días martes, miércoles, viernes y domingo.

Los métodos de pago incluyen el Banco de Venezuela, BanFanb, tarjetas de crédito internacional, petros, y credicard de Bancamiga, Banco del Tesoro, Bancrecer y MiBanco.