Vecinos denuncian estafas en compraventa de dólares por WhatsApp

Habitantes de la urbanización Alto Caroní, en Ciudad Guayana, fueron estafados por un hacker que logró acceder al grupo de WhatsApp de la comunidad. Este grupo, conformado por todos los vecinos de la residencia, está destinado a la compraventa de dólares y productos. El estafador logró vulnerar la cuenta de WhatsApp de Miryam Angarita, vecina y participante del grupo, acto seguido, ofertó la compra de dólares electrónicos a través de la plataforma Zelle. Las víctimas declararon que luego de hacer la transferencia, esta persona las bloqueaba sin entregar el pago en bolívares.

Alnelyn Inojosa explicó que a horas del mediodía escribió por el grupo para publicar que estaba vendiendo 60$. “En la tarde me contactó la supuesta vecina por privado y me dice que está interesada, pero que no tenía los bolívares en ese momento, que esperara una hora. A las 7:00 pm me escribió asegurando que ya tenía el dinero. Hice la transferencia por Zelle y le envié la captura de pantalla. Me estuvo mareando diciendo que tenía problemas para verificar la transacción. Cuando le volví a escribir, me bloqueó”.

Mercedes Astudillo manifestó haberse confiado por ser un número del grupo de vecinos y accedió a hacer la transferencia antes de recibir el pago en bolívares. “Mandé el comprobante del pago y me dejaron de responder”. Astudillo volvió a escribir al número del estafador diciendo que denunciaría la cuenta que recibió el dinero, a lo que el delincuente le respondió “anda pues, hazlo”.

Modus operandi de los hackers

La víctima de violación a la privacidad y usurpación de identidad, Miryam Angarita, aseguró que la situación empezó en horas de la mañana, cuando al intentar utilizar la plataforma de mensajería, esta le notificó que debía escribir un código que le sería enviado para poder continuar usando la aplicación. “Me pidieron ingresar un código de 6 dígitos. Ese código me llegó por mensaje de texto. Luego de poner el número, la aplicación se bloqueó. Me decía que debía esperar 11 horas a que verificaran la operación”, declaró.

A partir de este momento, el hacker tuvo acceso a la cuenta de WhatsApp y, a su vez, la posibilidad de hablar con todos los contactos y grupos de la cuenta. Fue entonces cuando concretó la compra de dólares en el grupo de vecinos, quienes pensando que se trataba de Angarita confiaron en hacer las transacciones bancarias antes de recibir el pago.

“No entiendo cómo gente que no me conoce hizo la transacción sin asegurarse de nada. Me han llamado alrededor de 5 personas a decirme que los estafaron por hasta 500$. Yo desinstalé la aplicación, estoy avisando a todos”, expresó Angarita.

Otras víctimas se comunicaron con Bank Of American para ver la posibilidad de reversar el pago; no obstante, declararon que la entidad bancaria les respondió que no se podía hacer nada, debido a que la plataforma Zelle no se hace responsable por los intercambios entre usuarios. “Me dijeron que la aplicación te pregunta si conoces a la persona a quien haces el pago y si estás seguro de querer enviar el dinero. Es irreversible”.

“Esto ya les ha pasado a dos amigos. Te llega un mensaje de WhatsApp supuestamente diciendo que hay una actividad extraña en tu cuenta. Recibes un mensaje de texto para que pongas ese código en la aplicación, te escriben desde números corporativos. Tú pones el código y en ese momento ya tienen acceso a toda tu información y contactos”, explicó una habitante del sector.

Solo hubo una víctima que no fue estafada por Zelle, en este caso, el estafador se ofreció a venderle 60$ en efectivo. “Me escribió supuestamente la vecina al privado para saber cuántos dólares estaba necesitando. Como siempre hacemos en las transacciones a través del grupo, todo fue por WhatsApp. Me pasó los datos y pasé el dinero a una cuenta del Banco de Venezuela. Me dijo yo se los llevo más tarde a su casa. Después otro vecino me pasó el mensaje diciendo que le habían hackeado el WhatsApp”, declaró.

Tras buscar el número de cédula del propietario de la cuenta a la que se hizo el pago en la página del Consejo Nacional Electoral, apareció el nombre de Jesús Manuel García Vetencourt, habitante del estado Trujillo. Las transacciones hechas en la plataforma Zelle fueron recibidas por el correo electrónico [email protected].

No obstante, según el testimonio de una de las víctimas, al contactar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas les explicaron que por tratarse de transacciones internacionales no tenían cómo hacer seguimiento al caso.