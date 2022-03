Transportistas de Ciudad Guayana paralizaron actividades en protesta por inclusión de nuevas líneas a sus rutas

Transportistas en Ciudad Guayana se sumaron a un gran paro de actividades durante la mañana y parte del mediodía de este miércoles, cerrando los accesos en la calle Caura y en la redoma de Makro, sentido avenida Guayana y ruta hacia el sector Cambalache.

En esta oportunidad, la protesta tuvo su origen por la habilitación de nuevas organizaciones de transporte en rutas ya establecidas para las líneas más antiguas.

“El problema que se está presentando es que desde hace aproximadamente tres meses nos hemos sentado con el presidente del Instituto de Transporte, José Rosario González, y hemos llegado a varios acuerdos que han sido irrespetados. Uno de los acuerdos es que no dieran más permiso de rutas porque se hizo una proliferación extensiva. Hemos tratado de impulsar el plan vuelve a tu ruta, considerando a las líneas que llevamos más de 30 años prestando el servicio en la zona. Y las que están desasistidas, darles nuevas rutas”, dijo un transportista.

El gremio se quejó de que hace dos días se renovó un permiso de ruta a una organización “que nunca ha prestado el servicio en la zona, como lo es carrocerías Bolivariana. En cambio, las líneas que tenemos mucho más tiempo no se nos ha renovado el permiso y las ponen paralela a la 338 que es de nosotros”.

Actualmente hay seis organizaciones que cubren la ruta desde Alta Vista hasta el Core 8, y con el nuevo permiso serían siete. Si bien esto parece favorecer a los usuarios, para los transportistas es una incertidumbre sobre su labor, pues alegan que a su vez son discriminados en el suministro de combustible, lo que junto a la falta de repuestos y mantenimiento ha llevado a la paralización de más de 600 unidades.

“Quién nos garantiza que mañana no haya una octava o una novena organización trabajando por el mismo recorrido, cuando en Caroní tenemos espacios donde no llega el transporte. La idea es que hagamos un trabajo conjunto como solicitamos, que se sentaran primero con las 70 organizaciones que ya existimos, que garantice nuestro trabajo y después, donde no haya rutas establecidas, se organice con las nuevas líneas de transporte y les dé el permiso. No como ahorita que viene gente del transporte privado a quererse posicionar de rutas urbanas pasando por encima de nosotros”, planteó uno de los manifestantes.

“Llevamos muchos años queriendo que el alcalde se reúna con las bases del transporte. Estamos en un municipio sin gobierno, que no nos da confianza de sentarnos a hacer un trabajo en conjunto”, agregaron los transportistas.

Usuarios inmovilizados

Paralelamente, las paradas de autobuses estuvieron congestionadas de usuarios a la espera de una unidad que los pudiera movilizar a su destino.

“Casi no hay transporte y los pocos autobuses que hay entonces se paran. No me puedo ir caminando, pero alguno tendrá que pasar”, comentó uno de los afectados.

En estos casos de paralización del transporte, también se presentan unidades u otros vehículos que aprovechan el caos y ofrecen el servicio, pero a un precio mucho mayor de lo que diariamente cuesta el pasaje. Durante este miércoles estuvieron cobrando hasta 4 bolívares por pasajero.

También se reportó un caso donde transportistas obligaron a una unidad activa a paralizarse y “apoyar la protesta”. La situación obligó a los pasajeros a bajarse del autobús y continuar a pie con su recorrido.