Trabajos de Hidrobolívar mantienen sin agua varias zonas de la ciudad 

Este martes continuaron los trabajos de Hidrobolívar en el Acueducto Puerto Ordaz, según informó la hidrológica en su cuenta en Twitter. Aunque hasta el lunes afirmaron que ya no se realizará la parada programada de 72 horas que previamente anunciaron para mediados de este mes, ya son dos días desde que casi toda Puerto Ordaz está sin el servicio.

En cuentas de Instagram y Twitter, usuarios reclamaron a Hidrobolívar la falta de un aviso previo emitido oficialmente por la estadal, a fin de prepararse y abastecerse para afrontar la ausencia del suministro de agua por tubería.

Sin embargo, manifestaron también que el problema no se reduce solo a la ausencia del servicio desde el lunes. En sectores como Curagua, en la parroquia Unare, llevan al menos tres años con irregularidades en el suministro. Igualmente ocurre en Villa Náutica, en la parroquia Cachamay, desde marzo de 2018, donde apenas cuentan con el servicio una hora al día y con baja presión.

Las zonas dependientes del Acueducto Puerto Ordaz, que corresponden a las parroquias Cachamay, Universidad y 60% de la parroquia Unare, llevan años de protestas por este problema. Casi a diario hay reportes de fallas o caída de tensión en este acueducto, como justificación de la irregular prestación de este servicio básico.

Los trabajos que continuaban este martes en dicho acueducto fueron: Conexión de junta mecánica y ajuste de tubería de descarga de 16 pulgadas, instalación de bandejas portacables y peinado de cableado, reemplazo de cortacorrientes y pararrayos en pórtico de alimentación eléctrica, montaje de breaker, montaje de tablero eléctrico, reemplazo de temporizador de tablero de control, y ajuste mecánico de equipo de bombeo.

¿Comenzó la parada de 72 horas?

Hasta el viernes pasado la comunidad esperó el comunicado oficial de Hidrobolívar sobre el inicio de una parada de 72 horas que anunciaron desde mediados de enero. La presidenta de la hidrológica, Shelva Blanco, dijo el jueves a Correo del Caroní que estaban por difundir la información en redes sociales y a los medios de comunicación.

Sin embargo, no hubo tal comunicación, más allá de la realización de los trabajos previos y reuniones con representantes de la Gobernación de Bolívar. Además desmintieron un audio difundido en mensajería de WhatsApp, en el cual se mencionaba dicha parada. La estadal se desligó de la persona que hablaba en el audio como representante de Hidrobolívar.

Pese a ello, casi toda Puerto Ordaz amaneció el lunes sin agua, lo que llevó a los ciudadanos a preguntarse si se trataba de la parada programada que inició sin anuncio previo.

La Sala de Prensa de Hidrobolívar informó a Correo del Caroní que estos trabajos no son parte de la parada, sino la reparación de una fuga en una tubería de 30 pulgadas que alimenta al eje de Los Olivos, además de otros trabajos en el Acueducto Puerto Ordaz. Pero no hubo respuesta sobre cuándo restituirán el servicio.

José Valdez, presidente de Hidrobolívar, dio declaraciones a la emisora News 105.3 FM y aseguró: “La parada de 72 horas no va a ocurrir, no vamos a dejar la ciudad 72 horas sin agua. Contrario a eso, fuimos por un esquema de hacer pequeños paros de 2 horas o dos horas y tanto, de tal manera de no afectar tanto el servicio. Si ya el servicio está complicado, imagínese pararlo por 72 horas. Por eso estamos haciendo microparos para no afectar tanto a la población. Si habrá una merma a determinadas horas del día”.

Según Valdez, también hacen mejoras en el sistema eléctrico, instalación de una línea de producción y un equipo nuevo en la captación del acueducto, para sacar cerca de 600 litros que se procesarán en la planta. Destacó que posteriormente instalarán un equipo adicional de 400 litros.

“El servicio lo estamos prestando de manera normal. Estamos trabajando con el período de recuperación, es decir, cerramos la salida de los tanques, llenamos y volvemos a enviar. Como estamos parando algunos equipos, el período de recuperación se hace más largo, entonces la gente de Los Olivos, por ejemplo, tendrá agua al final del día. La planta se parará una hora y media por trabajos de Corpoelec y se enviará agua en las tardes”, dijo.

En enero, la presidenta de Hidrobolívar, Shelva Blanco, también habló sobre los trabajos en los acueductos Puerto Ordaz y Suroeste, y aseguró que con ello mejorarán en un 90% la distribución de agua en Puerto Ordaz.

Sin embargo, el problema se extiende a San Félix, en cuyas zonas más alejadas y vulnerables llevan ocho y hasta 15 años o más, sin un suministro regular, como ocurre en Brisas del Orinoco y 25 de Marzo.

Hidrobolívar también atribuyó las fallas a las tomas ilegales de invasiones residenciales, mismas que en su momento promovió el gobierno, incluso en espacios no zonificados para vivienda, y sin permisología para la prestación de los diferentes servicios básicos.

Correo del Caroní se comunicó con el vicepresidente de Hidrobolívar, José Valdez, y al cierre de esta nota se esperaba respuesta sobre la entrevista que accedió a conceder a este medio.