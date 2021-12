Ruido de discoteca aturde a vecinos de cuatro edificios residenciales en Alta Vista

@mlclisanchez

Residentes de los edificios Alta Vista Suites, Los Bucares y Residencias Araguaney, en el sector Alta Vista de Puerto Ordaz, denuncian que durante dos fines de semana seguidos han sufrido la música estridente a volumen elevado -desde las 10:00 pm hasta las 5:30 am- de la Discoteca Visco, ubicada en la planta baja de la Torre Corporativa.

Solicitan a los responsables de la discoteca reducir el volumen del sonido que también se escucha en el Hospital de Trabajadores, ubicado en el edificio de la CVG.

Aseguran que, si la situación no mejora, emitirán en Fiscalía una carta firmada por representantes de las residencias afectadas.

“Muchos vecinos me han reportado que no han podido descansar, que pasan la noche en vela por la música. Antes era viernes y sábado, pero ahora lo hacen hasta los domingos y comienzan temprano”, dijo Abraham Ruiz, presidente de la junta de condominio de Residencias Araguaney.

“Es lógico que bailen, canten y celebren, pero no a ese volumen tan alto que nos afecta. No es música, es un ruido atormentador, ese sonido se escucha hasta en el hospital donde hay trabajadores de la CVG hospitalizados, no deja dormir”, expresó Susana Reyes, vecina de Alta Vista Suites.

La afectada reportó que el sonido afecta a al menos 20 apartamentos de ese complejo residencial. Además señaló que aparte del ruido, en la cima del Centro Comercial 303 hay luces giratorias que encandilan a residentes de los edificios aledaños durante la noche.