Realizan Festival Gastronómico Sapoara para el rescate de la identidad regional

Dice la leyenda que si alguien llega a Ciudad Bolívar y se come la cabeza de una sapoara, se enamora de una guayanesa. Más allá de esta historia popular de la región, muchos guayaneses no han probado este pescado tradicional del estado Bolívar y cuya temporada se da en agosto en el río Orinoco.

Por este motivo, el Festival Gastronómico Sapoara busca precisamente rescatar la identidad gastronómica de la región. Este evento, animado por la periodista Thais Belo, se realizará este sábado 2 y domingo 3 de octubre en el Restaurante Sapoara Gastrobar, en el Parque La Llovizna, en Ciudad Guayana.

“Para nosotros, la sapoara nos representa, es ancestral y no hay que perder nuestra esencia. Nos dimos cuenta que muchos guayaneses no han probado la sapoara, que solo se da en nuestro estado”, destacó Cándida Ángel, gerente general de Sapoara Gastrobar.

Diversidad gastronómica

En el evento participan 12 intérpretes cocineros, cuyo reto es presentar diferentes platos con la sapoara como protagonista. Uno de ellos es Antonio Job, cuya propuesta es la presentación del pescado ahumado.

“Hay una propuesta interesante de un sector en Ciudad Guayana dedicado a los ahumados y todos los alimentos preparados con brasas. Hay una propuesta de tener la sapoara disponible todo el año de una manera ahumada y empacada al vacío. Es una propuesta interesante para que todo el sector gastronómico pueda disfrutar de la sapoara todo el año, de una manera fresca, ahumada y utilizarla como ingrediente”, explicó.

También participa Héctor Domínguez, quien fue chef ejecutivo en el antiguo Hotel Intercontinental Guayana, posteriormente Hotel Venetur Orinoco. Su propuesta es la presentación de una sapoara en salsa cítrica con vegetales.

Ernesto González, director y profesor pedagógico de la Escuela Culinaria Ernesto González y asesor de hotelería y restaurantes, trae como propuesta la fusión de la gastronomía internacional con la regional.

“Vamos a preparar unos fetuccini de sapoara con camarones netamente del Orinoco y el Caroní. También una hamburguesa de sapoara empanizada y horneada, acompañada de salsa tártara y ensalada de vegetales. En la cocina también estará el chef Danilo elaborando una mayonesa de pesto que le dará el toque especial a la hamburguesa de sapoara”, detalló.

Este festival gastronómico se realiza desde hace siete años. Anteriormente se realizó en la Posada Sapoara y ahora se lleva a los espacios del Parque La Llovizna para una mayor apertura al público.

“Queremos que prevalezca la identidad. No solo hay comida china, japonesa, italiana, también se puede disfrutar de lo autóctono”, agregó Ángel.

Recreación deportiva y cultura

En el festival también estará presente el presidente de la Asociación Culinaria de Venezuela, Alejandro Borges, así como Oscar Trillero, director de la Fundación Ciclovías Bolívar, quien informó sobre las rutas propuestas para que ciclistas puedan circular de manera segura por la avenida Leopoldo Sucre Figarella, hasta el interior del Parque La Llovizna.

Bonavelli Cohen, directora del Parque La Llovizna, manifestó que este evento promueve las actividades culturales en el parque, abierto no solo para la recreación deportiva. Aprovechó para informar que a partir del lunes 4 de octubre, La Llovizna estará abierto de martes a domingo de 5:30 am a 1:00 pm en semanas de cuarentena radical; y de 5:30 am a 3:00 pm en semanas flexibles.

Cohen dijo también que se presentó la propuesta a Transbolívar para activar nuevamente una ruta para el parque, como existía años atrás. Asimismo invitó para el domingo 3 de octubre a la inauguración del primer parque canino, el cual estará en el estacionamiento B del Parque La Llovizna.