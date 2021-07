¿Puede Ciudad Guayana transformarse en una ciudad sostenible e inteligente?

Los entrevistados determinaron cuatro momentos que cambiaron el rumbo de la única ciudad planificada de Venezuela | Diseño Roberth Delgado El equipo de Correo del Caroní preguntó a los expertos cuáles fueron los momentos, cambios de proyectos o decisiones gubernamentales que marcaron el declive de Guayana, la primera y única ciudad planificada de Venezuela. Florencia Cordero indicó que la instauración de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), entre 1984 y 1999, marcó un hito en el desarrollo de la región, pues a partir de la reforma de la CVG delegó su rol gestor a la Alcaldía y la Gobernación. La Copre fue una comisión que impulsó una política para la descentralización territorial en Venezuela. En sus propuestas se incluyó la elección popular directa de gobernadores y alcaldes. “Quizás nos acostumbramos a que, durante décadas, de todo se encargaba la CVG que además de tutelar más de 15 empresas, tuvo un rol activo en la planificación y desarrollo de la ciudad, y se encargó de la prestación de los servicios públicos y del ornato. Sin embargo, los cambios no vinieron acompañados con todo el rigor que implicaba”, dijo. La ingeniera Lesneika Bottini indicó que uno de los proyectos que incidió en el declive de las empresas básicas en Ciudad Guayana fue la creación de consejos comunales el 9 de abril de 2006 . Estos, según el artículo 2 “Eso ha marcado el deterioro de la ciudad, ya que si no soy un consejo comunal afín a una línea del Estado, no me dejan desarrollar las iniciativas que tengo”, ilustró Bottini. Para el ingeniero Humberto Galvis, uno de los momentos que marcó la caída de las empresas básicas fue la creación del Control Obrero el 15 de mayo de 2010 . Este proceso proponía otorgar la conducción de las fábricas a los trabajadores. Otra de las acciones que acentuó el deterioro y declive, fue la militarización en empresas básicas , que se convirtieron en espacios de adiestramiento militar de trabajadores. Para el ingeniero, el control obrero desvirtuó la esencia de la gerencia moderna que se desarrollaba en las empresas básicas de Guayana. “Sin menospreciar a los trabajadores, esas prácticas ya estaban demostradas que en otras partes no habían dado resultado y efectivamente en nuestra región, nuestra ciudad y nuestras empresas demostraron que por allí no era el camino. Luego del control obrero ocurrió una especie de militarización”, afirmó.