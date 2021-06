Invasión en terreno de Villa Africana continúa pese a orden de paralización de la Alcaldía de Caroní

@mlclisanchez

Pese a que la Comisión de Urbanismo de la Cámara Municipal de Caroní envió una solicitud de paralización de obras, ciudadanos reiniciaron la construcción en un terreno no apto para viviendas en la urbanización Villa Africana, en Ciudad Guayana, estado Bolívar.

Vecinos de Villa Africana exigen a los órganos competentes hacer valer su autoridad para detener la invasión del terreno que está ubicado entre la carrera Nigeria, debajo del estadio de béisbol, limitando con las carreras Etiopía y Kenia del urbanismo. Aparte de ser ilegal, denuncian, amenaza el funcionamiento de los ya colapsados servicios básicos del sector.

Los vecinos denunciaron que la invasión es promovida por líderes de los consejos comunales Nelson Mandela, Villa Africana Norte y Villa Africana Este.

“La construcción de viviendas en ese terreno vendría a colapsar nuestros servicios públicos como agua, electricidad, aseo, telefonía Cantv, entre otros servicios que ya están seriamente comprometidos en nuestra urbanización”, manifestó María Hernández, vocera del grupo de vecinos de Villa Africana que se oponen a la invasión.

Desde que iniciaron los intentos de invasión de este terreno en 2013, afectados han emitido más de 11 cartas a instituciones competentes adscritas a la Gobernación del estado Bolívar y a la Alcaldía de Caroní.

En el marco de la Gran Misión Vivienda, solicitantes de vivienda recibieron apoyo del Instituto de Vivienda, Obras y Servicios del estado Bolívar (Inviobras) en 2016 para construir 151 casas en el terreno en disputa pese a que desde que se construyó Villa Africana, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) lo designó como zona de equipamiento y seguridad.

En ese momento, residentes que se oponen a la invasión del terreno acudieron a la Coordinación de Desarrollo Urbano adscrita a la Alcaldía del municipio Caroní. Esta instancia reiteró que, de acuerdo con la ordenanza de zonificación del sitio, el terreno no es apto para la construcción de casas.

Los intentos de invasión amparados por una presunta alianza con Inviobras se detuvieron ese año y reiniciaron en 2021.

Orden de paralización

La última acción tomada por los vecinos que se oponen a la invasión fue convocar al ingeniero Giovanny Barrios, concejal de la parroquia Universidad y jefe de la división de Regulación Urbana de la Cámara Municipal de Caroní, y a representantes del Departamento de Catástrofe y Regulación Urbana, quienes al acudir al sitio el pasado 12 de mayo ordenaron la paralización de la construcción por incumplimiento de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.

Dos días después, Barrios junto a una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reiteró la orden de paralización de la obra.

Sin embargo, cuatro días después, continuaron construyendo en el lugar y las obras no se han detenido. “Esto es alarmante, aquí no hay autoridad. El gobernador no se ha comunicado con nosotros pese a las solicitudes que hemos hecho de detener la invasión”, dijo Hernández.

Operación “nocturna”

Esta construcción opera en opacidad. Los vecinos denuncian que, aunque piden hablar con el ingeniero encargado de la obra o que se presenten papeles que avalen la construcción, no han recibido respuesta. Ninguna autoridad, empresa o institución estatal ha asumido la construcción ilegal públicamente.

En la noche del martes entró al terreno una gandola llena de material de construcción, denunció Hernández. “¿Cuándo alguien ha visto, en una obra del gobierno, que despachen material en la noche? ¿Quién les estará despachando? ¿Quién está detrás de esta invasión? Los invasores saben que están ilegales, no enseñan permisos porque no los tienen, tienen una orden de paralización de obra porque están ilegales, ahora actúan en la noche a escondidas”, manifestó.

Este miércoles, quienes se oponen a la invasión recogieron al menos 180 firmas en un documento, y solicitaron apoyo de la delegada de la Defensoría del Pueblo en Caroní. Hasta el momento esperan respuesta.

Área para recreación

Este es uno de los tantos desórdenes urbanísticos de Ciudad Guayana provocados por el déficit habitacional y las irregularidades que envuelven los proyectos de la Gran Misión Vivienda.

Por su zonificación, el terreno en disputa es una zona apta para caminerías, canchas y demás estructuras de recreación. Entre 2011 y 2012, los vecinos de Villa Africana presentaron un anteproyecto para construir un polideportivo en ese lugar, ya que la ciudad no dispone de tantos centros recreativos.

Este polideportivo tendría una plaza central, estadio de fútbol, estadio de rugby, una cancha techada múltiple, jardín agroetnobotánico, una estación de policía, comercio comunal y un Centro Misionero de la Fundación Brigidia.

Los vecinos presentaron los documentos ante la Gobernación, pero hasta ahora no han sido tomados en cuenta, manifiestan.