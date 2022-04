Instituto Municipal de Transporte confirma que autorizó uso de estacionamiento como parada temporal

El presidente del Instituto Municipal de Transporte, Tránsito y Vialidad de Caroní (Imttv), José Rosario González, confirmó que la Alcaldía otorgó autorización a las organizaciones de transporte para usar el estacionamiento ubicado en Alta Vista, frente al antiguo Don Regalón, como terminal o parada de autobuses de forma momentánea.

Vecinos del sector denunciaron la toma de este espacio por los transportistas, calificándolo como una decisión arbitraria e inconsulta. Los propietarios de los edificios adyacentes declararon que este espacio “pertenece a los conjuntos residenciales” y que la medida suscita desorden, proliferación de desechos y ruidos hasta altas horas de la noche.

Por su parte, los transportistas alegaron haber presentado un proyecto al Imttv que contemplaba el uso del estacionamiento con la finalidad de descongestionar la parada de la Plaza del Hierro, permiso que fue aprobado y respalda su permanencia en el espacio.

Pedimos disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas. No hubo un aviso porque la zona no es de uso residencial. Sin embargo, en nombre de la Alcaldía, pedimos disculpas”

José Rosario González, presidente del Imttv

En entrevista con Correo del Caroní la autoridad municipal de transporte confirmó la veracidad de estas declaraciones y, a su vez, aseguró que es una resolución temporal. “Nos vimos en la necesidad de utilizar ese espacio como terminal. La parada seguirá siendo la Plaza Hugo Chávez -actual nombre de la antigua Plaza del Hierro-”.

Rosario explicó que esta medida es momentánea, ya que se espera que el Plan Vuelve a tu Ruta coadyuve a solucionar la sobrepoblación de unidades en la parada de Alta Vista, ubicada frente al Centro Comercial Zulia. En sus palabras, la razón de esta problemática fue la escasez de combustible, ya que los choferes cambiaron sus rutas para hacer trayectos más cortos. Esto generó una cantidad excesiva de vehículos recorriendo la misma ruta que es lo que el plan busca solventar.

“Desde la municipalidad hemos sido claros, el plan es vuelve a tu ruta. Lo que se ha hecho en ese estacionamiento es una medida organizativa. Es importante aclarar que allí hacía vida una zona comercial. No pertenece a la zona residencial. Esa área estaba muy sucia. Había sido tomada como depósito de desechos por los vecinos”.

No obstante, explicó que los transportistas tienen como fecha tope hasta el 16 de abril para hacer uso del lugar, así lo dispone el acuerdo que hicieron con el Instituto Municipal.

Protestas e inscripción de nuevas organizaciones

La semana pasada los presidentes de las organizaciones de transporte convocaron a un paro generalizado del sector debido a la inscripción de nuevas líneas en rutas que ya están ocupadas por unidades que cuentan con años de antigüedad. Además, los transportistas hicieron énfasis en la falta de financiamiento estatal para cubrir los costos operativos.

Rosario calificó la protesta como innecesaria e inconsciente. Declaró que es falso que se estén otorgando permisos para recorrer rutas donde ya hay unidades prestando el servicio. “Rechazamos la protesta, ya que en el instituto estamos dispuestos a escuchar a todos”.

Aseguró que las inscripciones que han sido aprobadas son asignadas a rutas que están abandonadas, ya que tienen la intención de rescatar recorridos que están olvidados.

– ¿Se están inscribiendo nuevas organizaciones en rutas ocupadas?

– Hemos rescatado rutas. Había muchos recorridos que ya estaban paralizados debido a la falta de combustible. Tenemos experiencias importantes. Hacía más de dos años que no pasaba transporte público por Guaiparo (Hospital Dr. Raúl Leoni), ni por el Uyapar. No tiene lógica manifestar por las nuevas organizaciones inscritas. No vamos a poner a un grupo por sobre el pueblo.

Asimismo explicó que, con la finalidad de mejorar el servicio, se creó una nueva ruta que va desde la Plaza del Hierro hasta Villa Jade, sector que no contaba con el servicio hasta hace unos meses. “Vamos a proponer una ruta que vaya de Guaiparo hasta el Uyapar para conectar los dos centros médicos más importantes de la ciudad. Estamos rescatando las rutas olvidadas”.

Gimibell González, residente del sector Unare y usuaria del servicio de transporte público, aseguró que la nueva ruta está operativa, recorriendo desde Alta Vista hasta Unare y finalizando en Villa Jade. No obstante, comentó que, a diferencia de las otras rutas que trabajan hasta las 7:00 pm, esta estaría operativa hasta las 5:00 pm.

Con respecto a la ruta que lleva hasta Guaiparo, Maruma Ramos, quien frecuenta San Félix, comentó que hace un mes se habilitó una ruta de taxis compartidos -carritos por puesto-, que transportan a los usuarios hasta el hospital.

Discriminación en estaciones de servicio

Uno de los motivos de la protesta de la semana pasada fue la falta de combustible, requerido para hacer los recorridos diarios. Los transportistas solo pueden surtir en las estaciones subsidiadas por el Estado que, según sus declaraciones, son solo dos: una en San Félix y otra en Puerto Ordaz.

Cada unidad puede surtir entre una y dos veces por semana. La cantidad son 50 litros por unidad, lo cual es insuficiente para completar una jornada laboral. Pese a que la escasez de gasolina es latente y la inconformidad por parte del gremio ha sido una temática pertinaz.

La autoridad de transporte municipal aseveró que “los cupos se están perdiendo, ya que las unidades no asisten a surtir el día que les toca”.

Invitó a todos los transportistas a registrarse en el sistema patria, ya que vendrán incrementos en el litraje y mejoras en las condiciones para quienes tengan los permisos al día y estén registrados en la plataforma.

El sector transporte ha solicitado en varias ocasiones que se les permita surtir en las bombas dolarizadas para solventar la situación y poder prestar el servicio, a pesar de que perderían subsidio. Sin embargo, eso deviene en un aumento de los costos del pasaje que el Estado no está dispuesto a autorizar.

La problemática generalizada de combustible en el estado Bolívar dio pie a la Operación Mano de hierro, una iniciativa gubernamental que busca acabar con las mafias de tráfico de gasolina recurrentes en la región y que, según el Ejecutivo, son las culpables del desabastecimiento en Bolívar.