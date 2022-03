Hidrobolívar promete llevar el servicio de agua 24/7 para el 60% de Ciudad Guayana este año

Hacia zonas de Curagua, El Guamo y Villa Ikabarú persisten las fallas en el suministro de agua por tubería. Sin embargo, entre los habitantes de Puerto Ordaz, hay ciudadanos de la parte baja de Los Olivos y Villa Colombia, por ejemplo, que manifiestan observar cierta mejoría en el servicio, en comparación al nulo abastecimiento de los últimos años.

Aun así, la justa demanda de la población guayanesa hacia Hidrobolívar es un servicio óptimo y de calidad, que, pese a las promesas de mejoras con los últimos trabajos en el Acueducto Puerto Ordaz, no terminan de satisfacer a los usuarios y garantizar el acceso a este servicio básico.

En entrevista para Correo del Caroní, el vicepresidente de Hidrobolívar, José Valdez, respondió a interrogantes como el hecho de que persisten sectores que se quejan de la falta de agua en sus hogares.

“Los trabajos realizados hasta la fecha han dado como resultado que en Los Olivos, Villa Africana, campos de Ferrominera, Villa Alianza, Urbanización Mendoza, Orinoco y parte de Castillito, el servicio de agua potable haya pasado de intermitente a continuo, en otras palabras, no se les va el agua. Sectores como el centro de Puerto Ordaz, carrera Upata, Villa Colombia, Villa Central, Los Monos, La Españolita, Puerto Libre y otras zonas, el servicio ha pasado de cuatro horas diarias a 16”, afirmó.

Explicó que “existen particularidades dentro de estos sectores, que son problemas de redes y domésticos, que las cuadrillas de Hidrobolívar se encuentran atendiendo. La mejora en el servicio de estas zonas ha sido sustancial y aún nos encontramos trabajando para que sea permanente”.

Valdez agregó que presentan fallas en los sistemas que pasan por el eje de la avenida Atlántico y Paseo Caroní, donde comenzaron a intervenir “para mejorar el servicio en las próximas semanas, como ya se ha hecho en otros sectores”.

– ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando para las mejoras en el caso de las zonas de San Félix?

– Para San Félix estamos recuperando el Acueducto Este, que sirve a la UD-128, el cual estará listo en las próximas semanas. También estamos recuperando grandes equipos en la captación del Acueducto Macagua, que permitirá incrementar la capacidad de procesamiento de este acueducto y permitirá poder llegarle a más población por más tiempo. Este acueducto surte a todo San Félix.

– ¿Tienen un tiempo estimado para garantizar la completa regularidad del servicio en Ciudad Guayana?

– Estamos comprometidos en llevarles agua por tuberías a todos los ciudadanos de Ciudad Guayana este año. Ahora bien, el servicio soñado, 24 horas, 365 días, va a ser cumplido en más del 60% de Ciudad Guayana en este primer año. Para el otro 40% va a tardar un poco más, ya que son sectores con muchas deficiencias en las redes, y ya estos trabajos de calle demandan más planificación, coordinación interinstitucional y recursos adicionales.

– ¿Cuál es el trabajo en materia de calidad del agua? Hay ciudadanos que se quejan de que cuando les llega el suministro a sus hogares es agua sucia.

– En los acueductos se tiene especial cuidado con la calidad del agua, pero cuando el servicio no es continuo, cada vez que se reanuda el servicio, esta primera agua arrastra sedimentos y óxidos que cambian el color del agua. Esto quedará resuelto con el servicio continuo.

“De manera lenta, pero constante estamos mejorando el servicio en la ciudad, es un trabajo progresivo, no todas las bombas pueden salir a mantenimiento de una vez, hay que hacerlo de una en una y estamos enfrascados en hacerlo en el menor tiempo posible. Pedimos disculpas por las molestias causadas, pero si no reparamos los equipos y le devolvemos su capacidad operativa, el servicio no va a mejorar”, agregó el vicepresidente de Hidrobolívar.

También añadió que en los sectores donde se ha mejorado el servicio se han incrementado las fugas de agua que, aseguró, están atendiendo.

“Le pido a la colectividad que denuncie esas fugas para atacarlas en el menor tiempo posible. Y por último y no menos importante, se están haciendo grandes esfuerzos por parte de nuestro gobernador Ángel Marcano, nuestro ministro Marcos Torres, nuestro presidente Nicolás Maduro y todos los trabajadores de esta empresa para mejorar el servicio, pero ningún valor tendría ese esfuerzo si la colectividad beneficiada no le da el uso correcto y racional al servicio hídrico. Debemos todos cuidar el agua, además de cancelar puntualmente el servicio para poder mantener estas mejoras en el tiempo”, puntualizó.

De acuerdo con la entrevista que Correo del Caroní le hizo al vicepresidente de Hidrobolívar en febrero de este año, la capacidad del Acueducto Puerto Ordaz es de 1.900 litros por segundo, mientras que los sectores a los que abastece demandan 2.400 litros por segundo.

Sostuvo que la hidrológica mantiene el proyecto de redistribución de zonas a acueductos subutilizados, como el Industrial.

Hidrobolívar también ha mencionado como parte del problema las tomas ilegales de agua producto de las invasiones de terrenos para construir urbanismos. Aunque muchas de esas invasiones se promovieron en el gobierno de Hugo Chávez.

Asimismo, suma a los problemas las perforaciones de calles en algunas comunidades en busca de agua. Valdez dijo entonces que esas tomas se realizan sin permiso ni acompañamiento técnico de la hidrológica, y como consecuencia generan fugas que posteriormente se convierten en cárcavas y desbalance en las redes.

Sobre las cárcavas, por cierto, los afectados de viejas y nuevas cárcavas en Ciudad Guayana siguen a la espera de una respuesta de esta institución y demás entes encargados.