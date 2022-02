Hidrobolívar asegura que a partir de este jueves mejorarán las condiciones del servicio de agua en Puerto Ordaz

A propósito de las denuncias ciudadanas por la falta de agua en sus residencias desde hace años, pero especialmente desde el lunes 21 de febrero cuando Hidrobolívar informó sobre trabajos de reparación de una fuga en una tubería de 30 pulgadas en el Acueducto Puerto Ordaz, el vicepresidente de la hidrológica, José Valdez, accedió a conceder una entrevista a Correo del Caroní.

Valdez respondió las preguntas vía WhatsApp y reiteró que no se hará la parada programada por 72 horas que se previó para mediados de este mes, y que anunciaron en enero.

Cabe destacar que, precisamente, las quejas ciudadanas en redes sociales tienen que ver con la falta de información oportuna y suficiente previo al inicio de los trabajos, que generó incertidumbre y no les permitió prepararse para la falta de agua por tubería que afecta a muchos desde el lunes y que, en algunos sectores, son aún más los días que tienen sin agua.

– ¿Qué trabajos se están haciendo en el Acueducto Puerto Ordaz y cómo mejorará esto el servicio?

– En el Acueducto Puerto Ordaz estamos realizando las siguientes actividades:

Corrección de grandes fugas en la tubería de alimentación al eje de Los Olivos.

Instalación de nuevo conjunto motor bomba en la captación del acueducto.

Instalación de nuevo conjunto en la salida de la planta potabilizadora.

Instalación de nuevo conjunto en la estación de rebombeo Golfo 7.

Adecuación del sistema eléctrico de alimentación a PT1 (Estación de bombeo de la planta potabilizadora).

Mejoras en tableros eléctricos de Golfo 7.

Limpieza de sedimentadores.

– Se comunicó que ya no se hará la parada de 72 horas, pero este martes usuarios reclamaron que seguían sin el servicio. ¿Para cuándo se tiene prevista la culminación de los trabajos en el Acueducto Puerto Ordaz y la restitución del servicio a la población?

– La parada continua no se va a realizar. En su defecto, estamos trabajando en caliente y cuando es necesario parar, se para solo la parte afectada y por lapsos cortos. Estos paros se realizan dentro del período de recuperación de los tanques, por lo que la afectación no es tan grave como si hubiésemos parado todo el acueducto. El servicio permanece en donde no afectamos y donde sí, en las próximas horas restableceremos el servicio.

Ahora bien, a partir de este jueves se van a comenzar a sentir los resultados de todo el trabajo y, finalmente, el domingo próximo. Con la nueva línea de producción y la recuperación de las fugas se va a incrementar en 500 litros por segundo la cantidad de agua al sistema.

– En enero también se mencionaron mejoras para el Acueducto Suroeste. ¿De qué tratan los trabajos en este acueducto?

– Sí. En este acueducto se realizaron mantenimientos mayores que permitieron recuperar unos 200 lps (litros por segundo). Esto permitió asegurar el servicio 24 horas desde Villa Icabarú hasta el Core 8. También permitió llegar a algunos sectores de El Caimito, que se encontraban en situación crítica.

– ¿Sigue en pie el plan de redistribución de zonas en los diferentes acueductos? ¿Cuáles zonas pasarían del Acueducto Puerto Ordaz al Industrial o Suroeste?

– Ese plan aún se encuentra en pie. Cuando se pueda ejecutar, todos los sectores desde la Norte-Sur Cuatro hacia el Oeste, que son Curagua, Caujaro y Virgen del Valle, entre otros, pasarían al Acueducto Suroeste. Con esto se espera balancear la ciudad.

– ¿De cuánto es la demanda actual de Puerto Ordaz y cuánta es la capacidad del acueducto?

– La ciudad demanda 2.400 lps y la capacidad del acueducto la vamos a asegurar en 1.900 lps.

– ¿Qué trabajos tienen previsto realizar en San Félix donde algunos sectores tienen muchos años con el problema de agua?

– Para San Félix hay buenas noticias. El acueducto Este UD-128 será rehabilitado en los próximos meses. Con recursos aprobados por el gobernador Ángel Marcano también fueron asignados recursos para la corrección de fugas en San Félix. Esto recupera parte del agua perdida para el sistema.

En los próximos días se espera la aprobación de recursos para incrementar la producción de agua en 500 lps en el Acueducto Macagua. Por otro lado, estamos redimensionando las maniobras para ser más equitativos en la distribución del servicio. Todas estas acciones permitirán en las próximas semanas mejorar el servicio en San Félix.

– En una entrevista radial mencionó el problema de las tomas ilegales, producto de invasiones. ¿Hidrobolívar llegó a intervenir para impedir esas tomas ilegales?

– Lamentablemente Hidrobolívar no tiene competencia en materia de ocupaciones ilegales, somos una empresa de servicio no de seguridad.

Lo que estamos haciendo es recabando la información para organizar estos sectores, hacer los estudios necesarios, generar los proyectos y convertir a las tomas ilegales en suscriptores formales, para que estas tomas no sigan generando daños y desbalanceado el sistema de distribución de agua potable.

– ¿Han identificado tomas de agua sin permisología que no son producto de invasiones en Ciudad Guayana?

– Hay muchas personas que ante la ausencia del servicio han roto calles y perforado tuberías con la esperanza de encontrar agua. Estas tomas se realizan sin el permiso ni el acompañamiento técnico de la hidrológica, esto genera fugas que se transforman en cárcavas y desbalance en las redes; y lejos de ayudar, empeoran las cosas. Hidrobolívar es una sola, no existen empresas que actúan en su nombre, por lo tanto, si existen necesidades a nivel de redes de distribución vayan a Hidrobolívar que serán atendidos, no se apoyen en terceros que solo generan caos y actúan al margen de la ley.

Para finalizar, Hidrobolívar es una empresa de servicio, y de servicio público que nos debemos al pueblo, por lo tanto, sus puertas están abiertas a todos los habitantes del estado.

Por otro lado, el gobernador Ángel Marcano está muy comprometido con solucionar el problema del agua, al igual que el ministro Rodolfo Marco Torres y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, pero a pesar de ese compromiso es necesario que la población sea partícipe de la solución del problema, principalmente haciendo uso responsable del recurso hídrico y cancelando puntualmente su factura de agua. Esos recursos son necesarios para poder mantener la operatividad de nuestras plantas y garantizar la desinfección del agua.

Un problema de años

El problema del suministro de agua en Ciudad Guayana se agravó en los últimos años. En 2016, el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez afirmó que más del 90% de la población en Bolívar contaba con agua por tubería. Sin embargo, zonas como 25 de Marzo, Brisas del Orinoco y otras de la parroquia Vista al Sol han denunciado estar sin el servicio regular desde hace 8 y hasta 20 años.

Otros sectores en Puerto Ordaz, como Curagua y Villa Náutica comenzaron con el problema desde hace aproximadamente tres años. Los vecinos viven pendientes de las pocas horas en las que llega el suministro a sus hogares, pagan camiones cisternas y algunos hasta han perforado pozos profundos.