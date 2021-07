Habitantes de Luis Hurtado Higuera trancan redoma El Dorado en protesta tras 48 horas sin luz

@mlclisanchez

Habitantes de Luis Hurtado Higuera, en San Félix, trancaron este miércoles las vías de acceso a la redoma El Dorado para exigir la restitución del servicio eléctrico en el sector 1 del urbanismo, ausente desde hace dos días.

La barriada está sin electricidad desde la tarde del lunes 12 de julio cuando la lluvia acompañada de una ráfaga de viento derribó tres postes eléctricos. Tres transformadores se dañaron con la caída. Uno explotó y los otros dos botaron el aceite con el impacto.

Los manifestantes señalan que, por falta de combustible, funcionarios de Corpoelec no asistieron a la comunidad este miércoles para comenzar las reparaciones. Por autogestión, los afectados abrieron los huecos para la reparación de los postes y bajaron los transformadores.

Nos dicen que no hay más postes, pero esos postes están podridos, quieren ponernos los mismos postes con cemento, y eso no va a servir, queremos postes nuevos y que arreglen los transformadores para que sea un trabajo que nos dure. Con un relleno de cemento eso se nos va a caer otra vez al año”.

“Nos pidieron (Corpoelec) que abriéramos huecos para enterrar los postes, y lo hicimos. Nos mandaron a bajar los transformadores y cables, y lo hicimos, ¿qué más quieren ellos? ¿que paremos los postes, que busquemos una máquina de donde no hay para levantar los postes y soldar? ¡No tenemos ni electricidad para soldar esos postes! Nos dijeron que iban a activarnos una línea para prender la máquina de soldar, se fueron y no aparecieron más”, denunció Alfredo Parada*, vecino del sector.

Han pasado más de 48 horas sin electricidad y el escenario se complica para niños, embarazadas y personas enfermas. Al barrio no llega gas doméstico desde hace seis meses, por lo que la mayoría de las personas cocinaba con hornillas eléctricas que hoy no pueden utilizar. La madera se moja con la lluvia, el clima la mantiene húmeda, y no hay cómo preparar alimentos a fogón. El tiempo corre y la comida se daña.

“Las personas que tenían para comprar el poquito de comida que tenían en sus neveras se les está dañando, acá hay, como yo, mujeres embarazadas, con niños recién nacidos, y es fuerte, ¿cómo le licúo el alimento al niño si no tengo luz?”, denunció Rosmery Cova*, también afectada por la falta de energía eléctrica.

“Mi suegro es asmático, y casi siempre toca nebulizarlo en la noche, ¿de dónde saco ahora para nebulizarlo, es muy fuerte, y no quieren tomarnos en serio”, agregó.

Exigen postes nuevos

Además de eso, denuncian que Corpoelec ofreció remendar los postes que ya están en malas condiciones. Los afectados exigen que sean reemplazados por postes nuevos.

Antes del incidente, el tendido eléctrico del sector estaba deteriorado, a menudo los residentes dividían los cables para que no chocaran entre sí con palos de escoba.

“Hasta que no nos ayuden no vamos a aflojar la tranca, mañana a las 5:00 am estaremos aquí otra vez y con más fuerza”, prometió Wilfredo Pérez, también manifestante.

Fluctuaciones en sectores cercanos

A partir de la caída de los postes, sectores vecinos como Francisco de Miranda sufre fluctuaciones eléctricas. “La luz llegó pestañeando, después la cortaron, y hasta ahora no ha llegado completo. Ayer hicieron un corte para reparar, pero llegó en las mismas condiciones, corremos el riesgo de que nuestros equipos se dañen”, manifestó Eugenio González, habitante de Francisco de Miranda, sector aledaño a Luis Hurtado Higuera.

Luego de las lluvias con ráfagas de viento, los servicios públicos en Ciudad Guayana colapsaron. Aunque la electricidad, agua e internet han sido restituidos en algunos sectores de la ciudad progresivamente, varias zonas permaneces sin servicios básicos hasta el momento.

La volubilidad del clima se mantiene toda vez que la respuesta estatal para el control de daños es limitada. En condiciones normales, Corpoelec puede tardar hasta más de 3 meses para reemplazar o reparar un transformador eléctrico.