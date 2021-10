Guayaneses piden rescate de espacios de la ciudad y vigilancia para ejercitarse de forma segura

@g8che

Durante los últimos meses, cada vez más personas se han animado a caminar, trotar o pasear con sus mascotas en los alrededores del Parque La Navidad de Puerto Ordaz. Tanto en la mañana como en la tarde, ciudadanos recorren desde la Torre Loreto hasta las inmediaciones del Orinokia Mall, en Alta Vista.

El auge se da debido a la escasez de gasolina que limita el traslado a espacios naturales como el Parque La Llovizna, la pérdida de espacios como el Parque Cachamay y la necesidad de esparcimiento aun en medio de la pandemia y los horarios restrictivos.

Belkys Ravelo comenzó a trotar desde la llegada de la pandemia para mantener su salud física. El pasado miércoles en la mañana caminaba junto a otras tres personas por las inmediaciones del Parque La Navidad.

Resaltó que se debe acondicionar la zona para que haya mayor participación de ciudadanos y consideró fundamental garantizar la seguridad de ciclistas y corredores.

“Estamos urgidos de una ciclovía, por el respeto a nosotros los atletas”, afirmó. “A esta zona le falta iluminación, señalizadores para evitar caídas… hay muchos huecos en la vía, les han sacado las tapas a las alcantarillas. Yo creo que con una ciclovía eso mejoraría muchísimo”.

Rescatar la ciudad y los espacios

La corredora Carolina García recomendó que en las avenidas más grandes de la ciudad debería cerrarse un canal en horas específicas para que asistan más familias y practiquen ciclismo o troten. “Poco a poco Ciudad Guayana debe rescatarse”.

La deportista lamentó que espacios naturales se pierdan y que los ciudadanos deben recurrir a los urbanismos y caminerías que no están del todo aptos para practicar deportes. “Vemos bastante desasistido nuestro pulmón en la ciudad que es el Parque Cachamay (…) a veces no es accesible llegar por la gasolina al Parque La Llovizna, pero tenemos el Cachamay más cerca y mucha gente no se atreve a ingresar al parque, a las caminerías, por lo peligroso”, cuestionó.

Instó a las autoridades a que habiliten mayor patrullaje y vigilancia policial en horas específicas para que los deportistas, corredores y ciclistas puedan sentirse más seguros.

El sábado 17 de octubre en horas de la noche se reportó un robo en la caminería entre el Parque La Navidad y la redoma de Chilemex, en Puerto Ordaz. Algunos deportistas han sufrido robos de teléfonos y baterías de carros, por lo que insisten en mayor vigilancia e iluminación para que la ciudadanía no deje de usar los espacios públicos.

El mismo miércoles en la tarde, otro grupo de personas se acercaron a compartir con perros siberianos al Parque La Navidad, el sitio estaba enmontado y sus alrededores no tenían iluminación. “Hay pocos sitios, no hay casi gasolina, el más cercano es este y no está alumbrado”, lamentó Pedro Vallenilla.

“Por la pandemia es que he venido acá (Parque La Navidad), pero antes yo iba a La Llovizna”, comentó Gabriel Bustamante. El hombre empezó a caminar en esta zona desde hace seis meses. Ha visto como, al igual que él, cada vez se suman más personas.

“Nosotros salimos a caminar porque viene gente, si no viniera tuviéramos miedo, por la inseguridad. Uno así se siente acompañado”, añadió junto a Harold Martínez, mientras descansaban en una acera frente al Parque La Navidad, luego de caminar durante parte de la tarde.

“Aquí hace falta máquinas fijas de hacer ejercicio, si eso lo pusiesen aquí fuera ideal, este sitio es ideal para eso”, comentó Martínez. “Si ponen ese tipo de máquinas va a haber más asistencia, a la gente le gusta hacer ejercicio, porque el encierro causa tristeza y a la gente le gusta desestresarse”.

Señaló que en urbes como Santiago de Chile hay innumerables parques y todos tienen espacios con máquinas de ejercicios, bancos, caminerías y ciclovías para que las personas puedan manejar bicicletas sin miedo a que los arrolle un carro, como debería hacerse en Ciudad Guayana.

Mayor prevención de conductores

Martín Marval, de 73 años, era otro de los que caminaba por la avenida. Tras casi dos años de pandemia, decidió comenzar a caminar durante estos últimos dos días. “Año y pico tenía yo dentro de la casa, encerrado, ya para pararme de la silla me costaba”.

Propone que durante las horas de la mañana y tarde, donde ciclistas y corredores entrenan, se despeje el canal más cercano a las aceras para que los deportistas estén más seguros al momento del entrenamiento.

La ciudadana Niurka La Rosa, representante del Team Villa Alianza Runners, empezó desde hace dos meses a entrenar en las cercanías de la Plaza Villa Alianza. Junto a un grupo de 10 mujeres, trota y camina durante las mañanas.

“Los conductores ven que estamos trotando e igual pasan muy rápido, creo que hay que tener cuidado con nosotros que estamos haciendo deporte y ciudad”, dijo La Rosa. “En tiempos de pandemia, la idea es seguir recuperando nuestros espacios y estar bien a nivel mental, emocional y espiritual”.

Claudia González, quien también tiene rutinas en los espacios públicos, señaló que no solo deberían acondicionarse espacios como los del Parque La Navidad, sino también la zona cercana a la Cruz del Papa. “A mí que ha tocado pasar sola por allí, me daba miedo, porque estaba super enmontado, sería bueno que esas partes las mantengan limpias”.