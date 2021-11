Fundaproba requiere apoyo para reparar refugio canino y saldar deuda con veterinarios

@joelnixb

La falta de recursos para reparaciones, los cambios del clima y la antigüedad de las instalaciones han provocado el deterioro del refugio de la Fundación de Protección y Bienestar Animal (Fundaproba), único albergue oficial de caninos rescatados en Ciudad Guayana.

Miembros de la fundación solicitan apoyo económico, pues al deterioro se suman los gastos diarios en la alimentación de los canes y una cuantiosa deuda que tienen con algunas clínicas veterinarias por atención médica.

Cerca de 80 perros hacen vida en este refugio, algunos desde que la institución se constituyó hace casi 13 años. Sin embargo, el deterioro del lugar pone en peligro la calidad de vida de los animales.

Correo del Caroní hizo un recorrido por la sede y constató que las jaulas tienen las cercas rotas y puertas deterioradas; los techos tienen goteras; las tomas de aguas están deterioradas y hay grietas en el piso de algunas jaulas. “Uno de los problemas que tenemos son los techos porque hay muchas filtraciones, son láminas de zinc que muchas ya tienen años y cuando llueve muy duro se moja todo. Necesitamos reparar o cambiar las láminas”, comentó David Francis, miembro de Fundaproba.

Los canes son separados por manadas de 4 a 8 miembros y los agrupan en espaciosas jaulas dependiendo de su comportamiento y carácter para evitar peleas. También los sacan por turnos a los patios más grandes por manadas para que tengan espacio para correr.

Las cercas de las jaulas son de ciclón y se han ido oxidando y desarmando. Los voluntarios las remiendan con mallas, algunas rejillas o alambre para que los canes no se escapen o lastimen. Dentro de ellas, algunas tomas de agua se aislaron y los cuidadores las reparan con palos o paños amarrados. Hay tres jaulas sin uso por mal estado.

Deuda con veterinarios

La fundación debe un aproximado de 5 mil dólares a algunas clínicas veterinarias de Ciudad Guayana, situación por la que constantemente solicitan apoyo económico o apadrinamiento en determinados casos médicos a través de sus redes sociales.

La deuda se ha incrementado debido a que, a veces, los perros rescatados necesitan cirugía o atención porque son maltratados en las calles, tienen accidentes o vienen con enfermedades. “Son ingresados a las clínicas y vamos anexando dinero a la deuda que va generando ese animalito, pero a veces se rescatan varios casos en muy poco tiempo y se acumulan las deudas. Se nos complica a veces y llega un punto en el que tenemos que pedir ayuda porque si no terminamos de pagar las deudas ¿cómo mantenemos las puertas abiertas a las clínicas que nos ayudan?”, expresó el rescatista.

La Clínica Veterinaria Guayana es la que más está dispuesta a ayudarlos, dijo, ya que están equipados para las emergencias. Sin embargo, hay otras clínicas que los apoyan con facilidad de consultas, medicamentos o esterilizaciones.

Elevado costo en alimentos

La mayoría de los recursos de la fundación se destina a la compra de alimentos porque es una prioridad mantener bien alimentados a los canes. En el refugio se consumen 50 kilos de perrarina diariamente, repartidos en dos sacos de 25 kilos que tienen un costo de 25 dólares.

“Tratamos de buscar perrarinas que no sean tan costosas pero que tampoco sean malas, que sean aptas para ellos. Esa es una cantidad de dinero semanal que nos pone en una encrucijada en si abonar a las clínicas o comprar alimentos, por eso decidimos pedir ayuda”, expresó.

Francis comentó que en ocasiones reciben donativos de menudencias, pellejos, arroz o pasta que les permite hacer mezclas para rendir más los sacos de perrarina, por lo que pidió a la ciudadanía donar este tipo de alimentos al refugio. “A veces los restaurantes nos donan sobras de comida que a lo mejor ya no están aptas para el público pero sí para el consumo de los perros, eso nos ayuda mucho. Hay muchas maneras de colaborar con la alimentación”, dijo.

Otra de las prioridades es la esterilización, ya que les permite reducir la superpoblación canina en las calles de la ciudad, por lo que invitan a apadrinar estas operaciones principalmente en las manadas que cuidan en distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo ayudar?

El próximo 15 de noviembre, Fundaproba cumplirá 13 años ayudando a los canes de Ciudad Guayana y para celebrarlo organizaron la primera edición del Guayana Pets Festival con el fin de recolectar donativos para la alimentación de los canes y la reparación del refugio.

El evento se realizará en el hotel Rosa Bela el domingo 14 de noviembre y entre las actividades profondo están un triatlón canino, exhibición, jornada de vacunación y desparasitación y una jornada de adopción.

El protector hizo hincapié en que si bien no todas las personas aman a los animales, piden que al menos los respeten, en especial a los que están en las calles. “Les pedimos que aunque no te gusten, no te metas con ellos. No te pedimos que los ames pero respétalo y deja a los demás ayudarlos”, expresó.

Francis invitó a que apoyen a la fundación a través de donaciones monetarias, o entrega de utensilios de limpieza, bolsas de basura, rastrillos, materiales de construcción, techos, rejas o puertas, tomas de agua y manillas. “Inclusive, nos pueden apoyar con sus manos porque somos poquitos ahorita y si sale algún evento o jornadas necesitamos apoyo con logística y transporte”, dijo.