Amenazan a transportistas con revocarles concesiones y comerciantes insisten en no recibir billetes de Bs. 50 mil

Las paradas de autobús en Ciudad Guayana amanecieron colapsadas por segundo día consecutivo, esta vez, las flotas de transporte público privadas se paralizaron por falta de combustible y por el conflicto que ha generado la negativa de los comerciantes de recibir el billete de 50 mil bolívares.

Mauricio Zabaleta*, presidente de una línea de transporte, informó que estos últimos dos días al menos 100 unidades de transporte no circularon en la ciudad por falta de gasoil.

Explicó que el pasado jueves 50 vehículos no pudieron surtir en la estación de servicio PDV Chirica. Pudieron hacerlo este viernes a las 9:00 de la mañana, por lo que, a primera hora, en las calles no hubo circulación regular de transporte.

Pero este mismo viernes, otras 50 unidades de transporte no pudieron surtir combustible en la estación de servicio Roraima. El surtido de combustible es de entre 40 y 50 litros de gasoil por unidad, y se da entre una y tres veces a la semana, dos veces al mes. Y da para trabajar dos o tres días a la semana, a menos que se rinda comprando gasoil en el mercado negro, a un millón de bolívares el litro en efectivo.

Los usuarios estuvieron en las paradas de autobús esperando por más de dos horas para poder regresar a sus hogares. Es la tercera vez en el año que disminuye considerablemente la flota activa de transporte durante el día por falta de gasoil.

Las rutas más colapsadas este viernes fueron Alta Vista (Puerto Ordaz) – Casa de la Mujer (San Félix), Core 8, Las Amazonas, La Económica y Vista al Sol.

“No tenemos el transporte operativo por el problema de combustible, tenemos a casi todos los carros esperando surtir combustible. Ese tema es grave de tocar, en Puerto Ordaz el problema no es el billete, es el combustible”, manifestó Andrea Rosales*, presidenta de una línea de transporte.

La transportista explicó que en ocasiones se está surtiendo 40 litros de combustible que dan para cuatro horas de trabajo. Cuando las unidades salen de las estaciones se van a sus casas porque se hacen las 12 del día, hora límite para circular en semana de cuarentena radical.

“Con ese dinero que me gané hoy, producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, no puedo ir al mercado a comprar”

Con respecto a la recepción del billete de 50 mil, Zabaleta aclaró que las líneas de transporte afiliadas a las organizaciones sí aceptaban el billete de 50 mil, a diferencia de las líneas que operan sin permiso de ruta.

“Hay otras unidades de transporte que son de empresas básicas, pero cubren la ruta urbana, piratean las rutas de la ciudad, no les da la gana de recibir el billete de 50 mil y, ¿quién les dice algo?”, destacó.

Este viernes mercados municipales y mayoristas tampoco recibieron el billete de 50 mil bolívares. Aunque el sector transporte sostuvo una reunión el pasado jueves con la Alcaldía de Caroní, en la que se acordó recibirlo, el compromiso es insostenible, en tanto no se regule su uso en comercios informales y mayoristas, que se ejerce una economía en efectivo controlada por grupos armados o colectivos.

El problema de fondo es la falta de gobernabilidad. La Alcaldía no tiene capacidad de solventar el problema de raíz, y concentra sus acciones en sancionar a algunos sectores.

“En la reunión de ayer nosotros nos comprometimos a recibir el billete, pero las autoridades se comprometieron a hacer valer nuestro derecho en los mercados, pero nuestras familias fueron a comprar hoy y no pudieron por el billete, ¿y entonces? ¿Dónde están las autoridades? Nosotros también compramos”, expresó Zabaleta.

“Nosotros no estamos llamando a paro, nosotros queremos trabajar, pero sin combustible no se puede, y si la Alcaldía no asume su compromiso con el pueblo de garantizar el uso del billete, tampoco”, agregó.

Informó que, en Unare, unidades de transporte sufrieron daños en sus ventanas por parte de usuarios descontentos por la negativa de usar los billetes de 50 mil.

Pero, además, explicó que los usuarios tampoco quieren recibir el billete de vuelto por que no se los aceptan en el mercado. “El usuario te paga con un billete de 500 mil, pero no acepta que le des vuelto con billetes de 50 mil, el juego se tranca, ¿cómo hacemos? El usuario no lo quiere, el mercado no lo recibe, el de la bodega tampoco lo quiere, y el transportista lo tiene que recibir a regañadientes”, protestó.

Sanciones y remoción de permisos de ruta

El presidente del Instituto de Transporte José Rosario González informó que la Alcaldía habilitó apenas cuatro unidades, y la Gobernación habilitó seis, en tanto se solventa la paralización parcial del transporte público.

Informó que, de seguir el paro (forzado, no intencional), procedería a revocar el permiso de ruta a las cooperativas privadas, para otorgar concesiones a otras unidades de transporte, aunque este no es el principal problema.

“Las explotaciones de rutas las otorga el municipio, y a partir de hoy estas líneas que están violentando al pueblo entran en evaluación para la eliminación de su permiso de explotación de ruta”, manifestó el funcionario.

“Quien sufre este tema es la gente, y si me estás diciendo que aceptas el billete de 50 mil pero que el tema es el gasoil, bueno, discutamos el tema del gasoil, pero no llevemos al pueblo a una situación dramática como esta. Haber guardado los carros hoy es una actitud criminal de algunos presidentes de líneas”, agregó.

El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Caroní, Roy Quiaragua, reportó que este viernes sostendrá una reunión con comerciantes en la mesa técnica de Caroní para regular el uso del billete.

Informó además, que al menos 10 compradores y vendedores de dólares con bolívares en efectivo están detenidos en Patrulleros de Caroní por no recibir el billete de 50 mil bolívares.

¿Mañana habrá transporte en la calle? Se preguntan los usuarios. Zabaleta informó que el gremio saldrá a trabajar a media máquina por la falta de combustible y el conflicto con el billete.

“Se supone que hay un organismo que tiene que velar por la seguridad de un colectivo, y no lo está haciendo. Yo le hago un llamado al gobierno central a que hagan su trabajo, el pueblo está molesto, sufriendo, está vulnerado cada vez más, vivimos en una jaula de malandros”, expresó Mara Gómez, usuaria del transporte público, que aguardó tres horas en una cola para regresar a su hogar.

“Esto es una falta de respeto y responsabilidad de parte del gobierno, nos sentimos cada vez más oprimidos y esclavizados. Hacen reunión tras reunión y eso no termina en nada, es pura mentira y demagogia”, denunció Juan Hidalgo, otro usuario del transporte público.

(*) La identidad de estas personas fue resguardada por temor a represalias