Alcaldía de Caroní inaugura Órgano Superior Municipal de Transporte

La Troncal 10: una carretera olvidada La Troncal 10, carretera que conecta al estado Bolívar con el resto del país y Brasil, forma parte del municipio Caroní. Las denuncias sobre el estado de la vialidad son constantes por parte de los transportistas que recorren rutas suburbanas. Aunque los últimos tres gobernadores del estado han prometido su recuperación, la promesa que no se ha cumplido. Tras consultar a Rosario sobre la situación, dijo no recordar cuándo fue el último mantenimiento de la Troncal 10 (2012) y criticó la gestión del anterior gobernador, también oficialista. “Fueron dos años terribles de desinversión que vivió este estado. La gestión del camarada Justo Noguera no cumplió con lo que debía hacerse en el momento. Por atender el tema de la salud, desatendió el tema de la vialidad. Hoy hemos comenzado a recuperar nuestras plantas de asfalto, estamos comenzando a reasfaltar”. La Troncal 10 no ha recibido mantenimiento desde hace más de una década. Las condiciones de la vialidad suscitan que los recorridos se vuelvan más largos. Durante el primer trimestre del 2022, vehículos de carga pesada se quedaron paralizados en medio de las cárcavas y baches de la carretera, que generaron una medida de cierre por más de 80 horas.