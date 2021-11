Violencia protagonizada por candidatos opositores marcó el encuentro con observadores internacionales en Bolívar

Deplorable, bochornoso, vergonzoso, terrible y lamentable, son algunos de los calificativos con los que han reaccionado ciudadanos y dirigentes de diferentes factores, ante la escena violenta protagonizada la tarde del miércoles 17 de noviembre, por los candidatos a la Gobernación, Raúl Yusef y Américo De Grazia, mientras asistían al encuentro con la jefa de la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos.

Al respecto, la eurodiputada se refirió al hecho como “un pequeño incidente en medio de la polarización política” y, ambos candidatos dieron su versión de los hechos tratando de justificar lo sucedido. El incidente, como lo calificó Santos, requirió la intervención del equipo de seguridad del hotel Eurobuilding y los observadores europeos.

La escena quedó grabada en un video que luego publicó la periodista Madelein García, de Telesur en la red Twitter. Allí se muestra el momento en que el jefe de campaña de Yusef, Rachid Yasbek, le propinó una cachetada a De Grazia, a lo que se sumó un golpe en la nuca por parte de Yusef.

De Grazia no respondió a los golpes y declaró luego que se trató de gajes del oficio en Bolívar, como lo es la violencia, a la cual no iban a responder.

“Tenía cita a las 3:30 p.m. con los observadores de la Unión Europea. Estos seres (equipo de Yusef), estaban saliendo de su cita y optaron por agredirme. Raúl Yusef, Gefrey Márquez, Rachid Yasbek y Zulay Balbás”, declaró De Grazia.

Insistió en que el ataque fue una respuesta “porque los números no les dan. Lo demás fueron insultos gratuitos. Mentándome la madre, llamándome italiano traidor, alacrán, etc.”.

Mientras en el video de Telesur, Yusef manifiesta que De Grazia los llamó ladrones y corruptos, este aseguró que las acusaciones no se dieron en el hotel donde se llevó a cabo el encuentro con los observadores electorales, y alegó que los ataques sucedieron sin mediar palabra por parte del equipo de Yusef.

“Todas las acusaciones que he hecho contra Yusef no fueron materializadas en el hotel Eurobuilding. No por respeto a él, sino por respeto a los observadores y porque no era el escenario para dirimir ese conflicto. Todas mis denuncias las he hecho públicas en mis declaraciones a la prensa”, sostuvo De Grazia.

En defensa de su honor

Yasbek y Yusef, por su parte, alegan que fue una respuesta en defensa de su honor por las acusaciones que De Grazia ha hecho en su contra, sobre presunta corrupción.

“Cuando lo encaramos en defensa de nuestro honor y dignidad, corrió como un pataruco. Indigna más su cobardía y falta de hombría para sostener lo que declara por los medios”, dijo Yusef.

Yasbek manifestó que “los ánimos los viene caldeando la división que tiene el régimen comprando candidatos. Quedó evidenciado que hoy hay un solo divisionista. No le bastó con dividir, sino que es su estilo difamar”.

“Américo De Grazia me ha difamado personalmente en sus declaraciones. No tiene moral, hace política a través de las difamaciones”, sostuvo Yasbek.

Reacciones

En redes sociales, hubo quienes tomaron parte a favor de cada candidato. Otros, en cambio, rechazaron en general lo sucedido, y lamentaron que esto solo favoreció al régimen y desencanta la intención de voto del ciudadano.

“La política es la política y todo lo que exceda los límites de la misma no es política, es otra cosa. Jamás la violencia resolverá absolutamente nada de nada. Tenemos más de 20 años combatiendo a los violentos del régimen. Política sí, Violencia NO”, escribió el dirigente upatense Genaro Mosquera en su cuenta en Twitter.

“Los ciudadanos de Guayana pidiendo desesperadamente unidad para salir del régimen y otros cayéndose a puños. Quien quiera ser boxeador que no se meta a político”, opinó el excandidato a la Alcaldía de Caroní, César Ramírez.

“Qué espectáculo tan lamentable. Sólo puedo decir que el nivel político en el estado está muy bajo. La gente que sufre a causa del régimen merece una oposición distinta enfocada en los problemas cotidianos y que deje de mirarse el ombligo. Inteligencia emocional de los agresores”, manifestó el doctor y dirigente en Ciudad Bolívar, Marcos Lima.