Unidad analiza jugada mientras inician postulaciones a nueva elección de gobernador en Barinas

En Barinas, el lapso de postulaciones para los candidatos a gobernador en las nuevas elecciones el 9 de enero del 2022 inició este jueves dos de diciembre. De acuerdo con el cronograma divulgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la inscripción de candidatos será hasta el lunes seis de diciembre.

Asimismo, las Organizaciones con Fines Políticos (OFP) postulantes podrán hacer modificaciones y sustituciones, a partir del 18 y hasta el 30 de diciembre. Sin embargo, esos cambios no se verán en la boleta electoral.

El lapso de postulaciones para que las candidaturas se reflejen en boleta será entre el jueves dos y el lunes 6D. Las OFP postulantes podrán hacer modificaciones y sustituciones entre el 18 y el 30 de diciembre, pero estos cambios no se verán en la boleta electoral. — cneesvenezuela (@cneesvzla) November 30, 2021

Del lado del oficialismo, Argenis Chávez (PSUV) renunció a la Gobernación y a una nueva candidatura en la repetición de elecciones regionales, al tiempo que, este jueves, dejó claro que la decisión del nuevo abanderado corresponde a la dirección nacional del partido oficialista.

Dentro de la oposición, todavía no hay anuncios oficiales sobre postulación en Barinas. El candidato Freddy Superlano, de Voluntad Popular y abanderado de la Unidad, fue inhabilitado el lunes 29 de noviembre por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una decisión sobrevenida.

En el mismo fallo, el máximo tribunal reconoce que las proyecciones daban un porcentaje a favor del candidato Freddy Superlano del 37,60% con respecto a 37,21% de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez”. El candidato opositor, que insiste en que debe ser reconocido como gobernador electo de Barinas, dijo: “Si decidimos participar le estaríamos dando una redoblona. Vamos a luchar ante la injusta inhabilitación”.

Mientras, los lapsos del nuevo cronograma del CNE corren, sectores de la oposición señalan que la abanderada de la Unidad en Barinas sería Aurora Silva de Superlano, esposa del dirigente de VP. De asumirse, esta vía será una jugada similar a la asumida, por ejemplo, con Rosa de Scarano, esposa de Enzo Scarano, en San Diego (Carabobo), Patricia Ceballos (esposa de Daniel Ceballos), en San Cristóbal (Táchira), y Evelyn de Rosales, esposa de Manuel Rosales, en Maracaibo (Zulia).

En este caso, quedan muchas dudas por cuanto la decisión sobre el camino a seguir respecto a las elecciones de Barinas debería ser asumida por la Unidad que postuló a Freddy Superlano. ¿Será una decisión del dirigente en consenso con el G4, o solo de Superlano?

En ese sentido, fuentes de la oposición, aseguran que Julio César Reyes, exdiputado de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, no se medirá en las elecciones de 2022. Reyes fue primer vicepresidente de la AN en el 2018, cuando el Parlamento fue presidido por Omar Barboza Un Nuevo Tiempo (UNT). La trayectoria política de Reyes se inició en el Movimiento Quinta República (MVR), partido con el cual fue alcalde de Barinas. Al romper con el chavismo formó parte de Avanzada Progresista y actualmente milita en UNT.

Barinas es un estado estratégico para el gobierno, pero también para la oposición a la que se le ha abierto una ventana importante de lucha contra la hegemonía de los Chávez en la entidad llanera. Tras la renuncia de Argenis Chávez, el cargo de gobernador encargado lo asumirá Jesús Monsalve, hasta ahora secretario de gobierno de Barinas.

Por otra parte, Freddy Superlano informó, la noche del miércoles 1 de diciembre, que denunció ante la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea, el secuestro de los poderes, en el caso de la elección del gobernador de Barinas, “por una cúpula corrupta quieren arrebatar el triunfo expresado el pasado 21 de noviembre”.