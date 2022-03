Tras la renuncia de Henri Falcón, Avanzada Progresista inicia gira nacional

Daniel Santolo, politólogo y militante del partido Avanzada Democrática, comunicó que el partido estará haciendo un recorrido por los diferentes estados del país, actualmente están en Bolívar, para reunirse con los dirigentes sindicales y gremios nacionales con la finalidad de trazar su ruta política de cara a las presidenciales de 2024.

Santolo ha fijado posición en rechazo de primarias y revocatorios, ya que considera que la oposición tiene dos años por delante para acercarse a la realidad social de los venezolanos: objetivo que considera imperativo para hacer frente a los comicios venideros.

“Estamos llevando a cabo un proceso interno donde se aprobó la modificación estatutaria para dar inicio a un proceso de relegitimación de autoridades. Vamos a discutir la problemática de los trabajadores en Guayana, con los militantes del partido y nuestra intención es definir las políticas a impulsar en nuestro partido”, manifestó.

El secretario regional de Avanzada Progresista en Bolívar es Carlos Rojas, quien se reunirá con el comité ejecutivo para iniciar discusiones sobre qué acciones son necesarias en pro de mejorar la realidad de los guayaneses. La exacerbada situación del surtido de gasolina, la paralización de las empresas básicas y la falta de producción son los problemas que el dirigente consideró más urgentes para el estado.

“Hay que ver qué vamos a hacer con las empresas básicas, allí los trabajadores tienen un rol muy importante que jugar. Esas empresas pueden seguir en manos del Estado dando pérdidas o pueden entrar en un proceso de administración múltiple. Lo que llamamos empresas mixtas. El Estado tiene una participación, pero también el sector privado. Los empleados pueden tener una participación accionaria como fue antes. Hay propuestas que venimos a discutir con el movimiento sindical”.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de que sean las personas quienes elijan a sus representantes, en consecuencia, es importante la elección de nuevos líderes gremiales. Santolo destacó que hay gremios que tienen más de 20 años sin elecciones “Vamos a promover la democracia de todos los sectores”, declaró.

Disonancias en Avanzada Progresista

Pese al inicio de esta gira nacional, el partido fundado en 2012 por Henri Falcón ha estado sometido a las críticas por una supuesta división. Falcón, quien Santolo asegura sigue figurando como presidente del partido, aseveró en entrevista con Eduardo Rodríguez que fue víctima de una maniobra política por parte del gobierno, representado por tres rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). El dirigente aseguró que el Poder Electoral desconoció una asamblea avalada por los militantes del partido.

La pugna dentro del partido se fundamenta en la celebración de una asamblea convocada por el presidente y fundador, Henri Falcón. El propósito de esta asamblea era actualizar los estatutos -que tienen más de 12 años de antigüedad- y renovar a la directiva de la organización. Según un bloque liderado por Luis Romero, esta convocatoria no contaba con el apoyo de los miembros del comité ejecutivo, desconociendo a los delegados que hicieron parte de ella y a la nueva junta directiva.

Según Falcón, el CNE habría rechazado la renovación de autoridades. Aseveró que esta decisión se debe al apoyo que le fue brindado a Sergio Garrido durante el proceso electoral del 9 de enero en Barinas, comicios de los que Garrido resultó vencedor.

Santolo tiene una versión diferente de los hechos y declaró para Correo del Caroní que Avanzada Progresista no ha cambiado de presidente. El militante manifestó que Falcón convocó a la asamblea sin consultar al comité, a su vez, que acudió al CNE para que le autorizara la realización del acto. Asegura que tampoco esperó a la decisión del Consejo Nacional Electoral y pautó la reunión, siendo esta convocatoria rechazada por el Consejo Nacional Electoral.

– ¿Qué tan cierto es que el partido se está dividiendo y que se despojó a Henri Falcón de su cargo como presidente?

– El Consejo Nacional Electoral decidió ratificar la junta directiva actual que sigue encabezando el compañero Henri Falcón como presidente. Lo que nos dicen es que debemos entrar en un proceso de modificación estatutaria. Esto se debe a que los estatutos que reposan en el CNE, son estatutos creados antes de la misma fundación de este partido, ya que esto fue un partido anterior al que se le cambió el nombre. Esos estatutos son ilegales y no funcionan para nuestra organización. De allí se basó el CNE para anular la asamblea que convocó Falcón.

Todo siguió en su estado originario: se mantiene la misma dirección política con la recomendación de modificar los estatutos. Después de eso, es necesario nombrar a una comisión interna electoral y hacer nuestro proceso electoral.

Lamentablemente, el compañero Henri Falcón ha dado unas declaraciones donde él no reconoce esta decisión, alegando que fue una decisión tomada por tres rectores oficialistas, haciendo la salvedad de que los rectores de oposición no apoyaron esta resolución. Esto es falso, los dos rectores lo que hicieron fue salvar su voto no negar la decisión del CNE. Falcón ha declarado que se va del partido y va a fundar algo aparte. Estamos esperando que eso suceda, para tomar una decisión. Esperaremos nuestra nueva asamblea para elegir a las nuevas autoridades y, en ese caso, tendremos que someter a votación ese cargo.

Avanzada Progresista fue fundado con miembros de los antiguos miembros de dos partidos políticos: Por la Democracia Social (Podemos) y Patria para Todos (PPT). En 2012, ambos partidos apoyaron a Henrique Capriles en las elecciones presidenciales, siendo declarados nulos por el Tribunal Supremo de Justicia y asignándoles autoridades temporales.

Debido a esta situación, Henri Falcón, gobernador del estado Lara; el diputado Ismael García y el periodista Vladimir Villegas presentaron el partido Avanzada Progresista con miembros de ambos grupos políticos.

Santolo puntualizó que una de sus propuestas era erradicar la figura de presidente de partido, ya que esto suscita que los ciudadanos vinculen al mismo con un nombre y no con su ideología, propuestas o aportes al país, denominando este fenómeno como “democratización” del partido.

“Los partidos deben ser actores que acompañen al pueblo en su protesta. Avanzada Progresista propone apartar lo interno y ponernos del lado de la gente: sus problemas y sus necesidades”, declaró tras ser cuestionado sobre cómo se piensan combatir las distintas problemáticas nacionales.

Los guayaneses hacen frente a una de las crisis inflacionarias más devastadoras de la región, un nuevo proceso de racionamiento eléctrico, escasez de combustible y problemáticas con el servicio de agua. En este sentido, el militante aseguró que se han planteado dejar las diatribas internas de lado, ya que la función de un partido político es acompañar a las personas en sus luchas, protestas y quehaceres diarios.