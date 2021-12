Tony Geara: Encuentro Ciudadano seguirá en el norte de la defensa de los DD HH

A propósito de su tercer aniversario, el partido Encuentro Ciudadano en Bolívar realizó un pequeño brindis con parte de su militancia y dirigencia, en el que reafirmaron su compromiso por la defensa de los derechos humanos y la restitución de la democracia en Venezuela.

“Encuentro Ciudadano desde que nació ha tenido una lucha constante por los derechos humanos, y seguiremos en ese norte”, afirmó Tony Geara, presidente de Encuentro Ciudadano en Bolívar.

Sobre los retos que enfrentan a partir del próximo año, y las diferentes rutas que se discuten para una salida de la crisis política venezolana, señaló que esperan líneas nacionales, aunque eso no les impide seguir con la activación ciudadana en visitas y asambleas de calle.

“En Ciudad Bolívar he conformado un partido donde he tratado de no meter esa contaminación de los partidos tradicionales, se le ha dado más oportunidad a gente de las bases y de esa forma hemos crecido. A pesar de ser un partido nuevo, el crecimiento ha sido desmesurado, hemos demostrado coherencia y estamos más cerca de la realidad del venezolano, estamos más claros en las necesidades del venezolano que en andar politiqueando”, sostuvo.

Así como discuten la mejor vía para consolidar la salida de Nicolás Maduro del gobierno, Geara consideró fundamental que “ya no exista ese término del G4, donde hay partidos que tienen un poco más y otros más y por eso mandan y quieren imponer. Hoy esperamos a que se llegue a un consenso, donde se cree un consejo nacional político, y haya una estructura plana y se acabe eso de quién manda más”, puntualizó.

En el encuentro realizado en el Colegio de Ingenieros en Puerto Ordaz, Geara aprovechó para juramentar a la nueva dirección ejecutiva parroquial de la parroquia Unare, municipio Caroní, y otros nuevos activistas que integran esta organización política.