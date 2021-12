Tamara Sujú denuncia supuesto nuevo método de tortura en la Dgcim

La abogada Tamara Sujú denunció a través de su cuenta en la red social Twitter que supuestamente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, se aplica un nuevo método de tortura denominado “caja de muñecas”.

Según la denunciante esta nueva forma de tortura consistiría en colocar a los detenidos en un espacio de 60 centímetros por otros 60 centímetros, dejándolos allí por largas horas, incluso hasta 3 noches pueden pasar en el reducido lugar.

Suju fundamenta su denuncia en el testimonio de una persona que no identifica: “pasé 3 días en esa especie de cajón, sin agua y comida, sin aire, negro completamente, y creí que veía luces y sombras y que me hablaban; me desmayé 3 veces del cansancio, me hice pipí y me aguantaban las paredes, estaba alucinando”.

Ante esta descripción llamó a no normalizar esto que nombra como una situación de horror en Venezuela. Anunció que en enero de 2022 se estaría emitiendo el informe sobre torturas y tratos crueles e inhumanos que se cometen en el país por parte de los cuerpos de seguridad que prepara el Instituto CASLA.

El Centro de Estudios para América Latina desarrolla su actividad en la materia de derechos humanos a través de un observatorio, del cual Sujú es su directora ejecutiva.

En octubre de este año la organización le dirigió una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ante el anuncio de su visita al país.

En la comunicación la abogada exhortaba al alto funcionario que se interesara en conocer sitios de reclusión utilizados por el Sebin, Dgcim y Cicpc donde se le aplican torturas a los detenidos.

Hablaba en ese momento de los sótanos conocidos como ‘La Tumba’, ‘la jaula de los Locos’, la celda ‘marrón’, ‘la Pecera’, ‘el Ascensor’, ‘El Refrigerador’, ‘La Caja de Muñecas’, ubicados en instalaciones de la mencionada Dgcim.

Sujú le solicitaba también al Fiscal que tuviera contacto y escuchara a los familiares de estos detenidos.

Vale recordar que entre los supuestos delitos de lesa humanidad que investiga la Misión Independiente de Determinación de Los Hechos de la ONU está justamente el de la aplicación de torturas, tratos crueles e inhumanos en los centros detención en Venezuela.