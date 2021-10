PNB irrumpió sin orden judicial en vivienda de abogada y candidata al CLEB acusándola de obstrucción a la justicia

En horas de la mañana de este viernes, 8 de octubre, la abogada en ejercicio y candidata segunda en lista para el Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) por la Unidad Democrática, Zaida Vahlis, denunció las arbitrariedades por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante la detención de uno de sus clientes y el allanamiento ilegal a su vivienda.

La presencia policial en su hogar se debió al arresto de Víctor Albornoz, implicado en denuncias de estafa inmobiliaria en Ciudad Guayana. Vahlis explicó a Correo del Caroní que lleva la causa penal de Albornoz, quien -junto a Evinger Claudelid Flores Vargas, Carlos Mascia Cisterino y Marcos Carrillo París- tiene orden de captura por parte de la Fiscalía.

“Algunos se fueron del país, pero él no se ha ido. Él se pone a la orden de la justicia para que lo investiguen. Esos edificios los invadieron, buscó ayuda de la Gobernación y todos ellos para desalojarlos y no ha podido entregarlos. Eso en lo que respecta a él (Albornoz)”, señaló.

Agregó que por la orden de captura solicitada por el fiscal Tarek William Saab, pidió a su cliente unos documentos. Parte de ellos, e informes médicos, los llevó la mañana de este viernes a su vivienda.

De acuerdo con el relato de Vahlis, Albornoz fue seguido por la PNB hasta su domicilio. “Cuando mi cliente entra a la casa, me tocan la puerta. Pregunto quién es y me dijeron que es la Policía y que se van a llevar preso a Víctor Albornoz. Les pregunté si tenían una orden judicial y que me las pasaran por debajo de la puerta para leerla, pero no tenían ninguna orden, dijeron que estaba en proceso”.

Amenazada con detención

Al negarse a abrir la puerta por no haber orden de un tribunal, los funcionarios golpearon la puerta hasta romper la cerradura e ingresar ilegalmente. Incluso, denunció que intentaron despojarla de su teléfono celular para dejarla incomunicada.

“Me dijeron que me iban a acusar de obstrucción a la justicia y que me iban a llevar detenida a mí también. Les aclaré que no es obstrucción a la justicia, sino que ante la falta de una orden judicial, como abogado defensor asumí la defensa”.

Mientras Albornoz fue apresado, la casa de Vahlis, en Puerto Ordaz, quedó custodiada. La PNB tampoco tenía orden de detención contra ella pero esperaban órdenes superiores. Aunque abandonaron el lugar minutos después de la llegada de la prensa, Vahlis fue informada de que se estaba gestionando en tribunales su orden de arresto.

Solicitan investigación

Aunque el caso no se vincula directamente con el tema político, en los factores de oposición se generaron alertas debido a su candidatura como segunda en lista para el CLEB.

“La acción de la PNB muestra la arbitrariedad de los cuerpos policiales que hostigan a los venezolanos, violando los derechos políticos y constitucionales”, manifestó José Ricardo Salazar, secretario ejecutivo del comando de campaña de la Unidad Democrática.

Solicitó al Ministerio Público una investigación sobre las circunstancias de estos hechos. “La Dra. Zaida Vahlis en ningún momento se opuso a que las autoridades cumplieran con su actuación, sino que exigió que se hiciera en el marco de la legalidad”, aclaró.

Asimismo manifestó que espera que las elecciones del 21 de noviembre no se conviertan en escenario para la judicialización de la participación política de quienes forman parte de la plataforma de la Unidad Democrática, cuyo abanderado a la Gobernación de Bolívar es Raúl Yusef.